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وزير الزراعة يبحث سبل تعزيز التعاون مع السعودية والأردن ولبنان

3/5/2024 4:31:12 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) بحث وزير الزراعة السيد القصير، مع وزراء الزراعة في السعودية والأردن ولبنان، سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والدول الثلاث وإزالة أية معوقات أمام ذلك.

جاء ذلك خلال لقاءات لوزير الزراعة، على هامش مشاركته في المؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة“فاو” والمنعقد حاليا في العاصمة الأردنية عمان.

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وناقش وزير الزراعة على هامش المؤتمر أيضا مع الدكتور شو دونيو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة“فاو” النتائج التي أسفرت عنها زيارته الأخيرة الناجحة للقاهرة، كما تم خلال الزيارة إطلاق البرنامج الوطني لنطاق عمل منظمة الأغذية والزراعة في مصر خلال السنوات الخمس القادمة.

كما بحث القصير مع الدكتور نصر الدين العبيد مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة“أكساد”، ترتيبات توقيع اتفاقيتين في القاهرة بعد غد الخميس بين“أكساد” ومركزي البحوث الزراعية وبحوث الصحراء.

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