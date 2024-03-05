وزير الزراعة يبحث سبل تعزيز التعاون مع السعودية والأردن ولبنان

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث وزير الزراعة السيد القصير، مع وزراء الزراعة في السعودية والأردن ولبنان، سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والدول الثلاث وإزالة أية معوقات أمام ذلك.
جاء ذلك خلال لقاءات لوزير الزراعة، على هامش مشاركته في المؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة“فاو” والمنعقد حاليا في العاصمة الأردنية عمان.
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وناقش وزير الزراعة على هامش المؤتمر أيضا مع الدكتور شو دونيو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة“فاو” النتائج التي أسفرت عنها زيارته الأخيرة الناجحة للقاهرة، كما تم خلال الزيارة إطلاق البرنامج الوطني لنطاق عمل منظمة الأغذية والزراعة في مصر خلال السنوات الخمس القادمة.
كما بحث القصير مع الدكتور نصر الدين العبيد مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة“أكساد”، ترتيبات توقيع اتفاقيتين في القاهرة بعد غد الخميس بين“أكساد” ومركزي البحوث الزراعية وبحوث الصحراء.
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