السعودية تسعى لجذب استثمارات بـ80 مليار دولار لتنشيط السياحة

MENAFN - Al-Borsa News) تسعى المملكة العربية السعودية إلى جذب ما يصل إلى 80 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة في قطاع السياحة، حيث تتطلع المملكة إلى تعزيز مواردها لتمويل خططها في التحول لواحدة من الوجهات الأكثر زيارة في العالم.

قال وزير السياحة، أحمد الخطيب، في مقابلة بالرياض يوم الأحد:“أريد أن يمثل القطاع الخاص غالبية الاستثمار”، مضيفاً أن الهدف هو جمع 60 إلى 80 مليار دولار بحلول عام 2030. ووصف ذلك بأنه“هدف طموح للغاية”.

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تخطط الحكومة السعودية لإنفاق نحو 800 مليار دولار على السياحة خلال العقد المقبل، في الوقت الذي تستعد فيه المملكة لمستقبل ما بعد النفط الذي يركز على تحويلها إلى مركز رئيسي لكل شيء من استخراج المعادن إلى الأحداث الرياضية. كما تستهدف جذب 150 مليون سائح سنوياً بحلول 2030، منهم حوالي 70 مليون زائر أجنبي.

الاستثمار الأجنبي في السعودية

رغم أن الدولة وصندوق الاستثمارات العامة كانا بمثابة شريان الحياة النقدي الرئيسي لتنمية السياحة في المملكة حتى الآن، فإن الحصول على الاستثمار الأجنبي المباشر -وخاصة من القطاع الخاص- سيكون أمراً بالغ الأهمية لتنفيذ رؤية 2030 حسب الجدول الزمني المقرر، مع تكثيف المشاريع الضخمة وتزايد احتياجات الإنفاق، حسبما قال جيمس ريف، كبير الاقتصاديين في شركة“جدوى للاستثمار”.

وقالت السعودية، التي تتوقع عجزاً في الميزانية كل عام من الآن وحتى 2026، إن بعض مشروعات 2030 ستتأجل بالفعل لأنها تدرس متطلبات التمويل ومخاطر فرط النشاط الاقتصادي.

وفي عام 2023، استقبلت السعودية 100 مليون سائح معظمهم من السياحة الداخلية. فيما بلغ عدد الزوار الدوليين نحو 27 مليوناً، وكان جزء كبير من الوافدين مرتبطاً بالسياحة الدينية أو التجارية. ويُعتقد أن الرحلات الترفيهية لم تشكل سوى نسبة ضئيلة من هذا الرقم، وتعمل الرياض بصفة خاصة على تعزيز منشآتها لاستقبال هذا النوع من السياحة.

تعزيز السياحة الدولية في السعودية

تعتمد السعودية على الطبقة المتوسطة في الهند والصين لتعزيز أعداد السائحين الدوليين، وترى أنها قد تجذب مزيداً من الزوار من المملكة المتحدة، بحسب الخطيب، الذي أضاف أن الوافدين من فرنسا وألمانيا قد يعززون السياحة أيضاً في المملكة، على الرغم من أن الوجهات التي تتطلب رحلات طيران طويلة المدى لأكثر من ثماني ساعات لا تزال تمثل تحدياً.

ومن المتوقع أن يأتي نحو 11 مليار دولار من الاستثمار الخاص بعدما أطلقت وزارة السياحة هذا الأسبوع برنامجاً جديداً يهدف إلى تسهيل عملية الاستثمار، بما في ذلك تقليل عوائق الدخول للمملكة، وفق بيان.





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