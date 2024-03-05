وزير الإسكان يبحث موقف المشروعات المشتركة مع شركات المقاولات الصينية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، مع تشانج تاو، القائم بأعمال السفير الصيني بالقاهرة، موقف المشروعات المشتركة بين الوزارة وشركات المقاولات الصينية، فى مجالات التنمية العمرانية.
وأكد وزر الإسكان، متانة وعمق العلاقات المصرية الصينية، فى مختلف المجالات، وحرص الدولة المصرية على التعاون مع كبرى شركات المقاولات الصينية فى تنفيذ المشروعات القومية، وفى مقدمتها مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة“CSCEC” الصينية.
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وأشار وزير الإسكان، إلى حرص القيادة السياسية على تعزيز التعاون مع الشركات الصينية، ودفع العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، قائلاً: نقدر الجهد الذي تبذله شركة“CSCEC” الصينية، فى إنجاز الأعمال بمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونتطلع إلى استكمال تنفيذ الأعمال بالنجاح المأمول، حتى يتم تشغيل المشروع بشكل كامل فى أسرع وقت.
وأوضح أنه تم خلال اللقاء، مناقشة الموقف التنفيذى لمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والجداول الزمنية المقررة للتسليم الابتدائي للأبراج، وكذا استعراض موقف مشروع أبراج“الداون تاون”، بمدينة العلمين الجديدة، واللذين يتم تنفيذهما بالتعاون بين وزارة الإسكان وشركة“CSCEC” الصينية.
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