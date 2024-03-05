وزير الإسكان يبحث موقف المشروعات المشتركة مع شركات المقاولات الصينية

MENAFN - Al-Borsa News) بحث الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، مع تشانج تاو، القائم بأعمال السفير الصيني بالقاهرة، موقف المشروعات المشتركة بين الوزارة وشركات المقاولات الصينية، فى مجالات التنمية العمرانية.

وأكد وزر الإسكان، متانة وعمق العلاقات المصرية الصينية، فى مختلف المجالات، وحرص الدولة المصرية على التعاون مع كبرى شركات المقاولات الصينية فى تنفيذ المشروعات القومية، وفى مقدمتها مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة“CSCEC” الصينية.

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وأشار وزير الإسكان، إلى حرص القيادة السياسية على تعزيز التعاون مع الشركات الصينية، ودفع العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، قائلاً: نقدر الجهد الذي تبذله شركة“CSCEC” الصينية، فى إنجاز الأعمال بمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونتطلع إلى استكمال تنفيذ الأعمال بالنجاح المأمول، حتى يتم تشغيل المشروع بشكل كامل فى أسرع وقت.

وأوضح أنه تم خلال اللقاء، مناقشة الموقف التنفيذى لمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والجداول الزمنية المقررة للتسليم الابتدائي للأبراج، وكذا استعراض موقف مشروع أبراج“الداون تاون”، بمدينة العلمين الجديدة، واللذين يتم تنفيذهما بالتعاون بين وزارة الإسكان وشركة“CSCEC” الصينية.