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أرباح كونتكت السنوية ترتفع 37.7% لتصل 728.1 مليون جنيه

3/5/2024 4:31:12 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة “عبور لاند” تربح 470.7 مليون جنيه خلال 2023 أيمن عامر:“سوديك” تستهدف تطوير مشروعات بإجمالى مساحة 1700 فدان ((فيكى للذكاء الاصطناعى)) تستعد لجولة تمويلية بمليار جنيه العام الجارى ارتفعت أرباح شركة كونتكت المالية القابضة بنسبة 37.7% خلال 2023، لتصل 728.1 مليون جنيه، مقارنة بربح 528.8 مليون جنيه في 2022. وزادت إيرادات الشركة التمويلية والتشغيلية خلال العام الماضي لتصل 1.74 مليار جنيه، مقابل 1.45 مليار جنيه خلال 2022. وتدرس شركة“كونتكت” المالية القابضة دخول السوق الإماراتى مستهدفة المصريين المقيمين بالخارج ضمن خطة للتوسع الخارجى لتنويع مصادر الإيرادات وتوفير العملة الصعبة. وقال سعيد زعتر الرئيس التنفيذى للمجموعة، إن خطة التوسع ستبدأ من السوق الإماراتى المقرر إطلاق العمليات التشغيلية فيه بعد دراسة جيدة للسوق والسير فى إجراءات التأسيس. وأضاف زعتر فى حوار مع“البورصة” أن الشركة تأخذ قرارات التوسع بعناية كبيرة وبناءً على دراسات سوق دقيقة وتقييم شامل للظروف الاقتصادية والتنافسية فى الأسواق المحتملة، إلى جانب تحليل الفرص والتحديات بعناية لضمان تحقيق الاستدامة. وذكر أن التوسعات المرتقبة أمام الشركة أيضًا تشمل الأسواق الإفريقية، حيث تتبنى المجموعة خطة طموحة للاستفادة من إمكانيات النمو فى القارة السوداء عبر استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة. وقال إن خطوة التوسع الأخيرة للشركة فى دخول السوق الكينى بالتعاون مع ((المنصور مانتراك)) عبر تأسيس شركة“الماسى”، وتوسيع الأنشطة فى السوق الكينية يمكن اعتبارها نموذجًا لاستكشاف فرص النمو فى المناطق الجديدة. أوضح أن هناك حاجة كبيرة فى الأسواق الأفريقية والحاجة إلى الخدمات والمنتجات التى تقدمها الشركة. وكشف أن“الماسى” المؤسسة بالتعاون مع“المنصور”، استطاعت إبرام عقود بأكثر من 1.7 مليار جنيه، وتستهدف التوسع فى تقديم الأنشطة خلال العام الجارى. ويرى زعتر أن التحديات الراهنة فرضت على الشركات ضرورة إدارة التكاليف والعمليات التمويلية فى ظل مستويات الفائدة المرتفعة فى السوق المصرية. إطلاق برنامج صكوك تمويلية بقيمة مليارى جنيه خلال أسابيع وتعتمد استراتيجية الشركة على إيجاد التمويل بتكلفة أقل على الاستفادة من آليات مبتكرة فى إعادة التمويل، مثل التوريق والتصكيك، حيث تقوم بتوظيف مختلف الأدوات المالية لتعزيز تمويلها وتحقيق تكلفة تمويل أقل، حتى فى ظل المعدلات الفائدة القياسية فى السوق المصرية. وتعتزم الشركة إصدار برنامج صكوك جديد بقيمة تصل إلى أكثر من مليارى جنيه خلال أسابيع بهدف تمويل التوسعات المرتقبة للشركة، وتوفير تمويل بتكلفة معقولة، وفقًا لـ((زعتر)). خطة لزيادة حجم محفظة التمويل الاستهلاكى بنسبة 40% خلال 2024 وقفزت المحفظة التمويلية للمجموعة إلى أكثر من 19.7 مليار جنيه بدفع من زيادة الإقبال على منتجات التمويل الاستهلاكى وتمويل السيارات والنقل. وتوقع زعتر أن تحقق مجموعة كونتكت المالية القابضة نموًا يصل إلى 40% فى محفظة التمويل الاستهلاكى خلال العام الجارى، وهو هدف طموح يدعم استراتيجيات النمو التى تخطط لها، بعدما قفزت إجمالى المحفظة التمويلية للشركة بنهاية سبتمبر الماضى لأكثر من 16 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى. ورجح نمو محفظة التمويل العقارى خلال العام الجارى نحو 20% بعد ما قفزت إجمالى محفظة التمويل العقارى بنهاية سبتمبر الماضى بنحو 1.59 مليار جنيه، بدعم أساسى من المنتجات الجديدة التى تسعى الشركة لإطلاقها خلال الفترة المقبلة. خطة للحصول على رخصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستطرد أن الشركة تعمل على تطوير مجموعة من المنتجات الجديدة لدعم عملية التحول الرقمى لتلبية احتياجات العملاء فى السوق التى تتحدث باستمرار، حيث تخطط إطلاق تطبيقات محمولة جديدة تعزز تجربة العملاء وتجعل الخدمات متاحة بشكل أسرع وأكثر فعالية. وفى قطاع التأمين، تتجه الشركة للاستثمار فى الحوسبة واعتماد التقنيات الرقمية لتحسين العمليات وتوفير خدمات أفضل للعملاء، بالإضافة إلى إطلاق منتجات جديدة تستهدف تلبية احتياجات العملاء فى مجالات الادخار والاستثمار لتقديم خيارات مالية متنوعة وملائمة لاحتياجاتهم المتغيرة، وفقًا لـ((العضو المنتدب)). وأشار إلى أن من ضمن باقة المنتجات الجديدة أطلقت الشركة مؤخرًا منتج تمويل السيارات الكهربائية ، كما تدرس حاليًا إمكانية تقديم تمويل لسيارات النقل الكهربائية ضمن استراتيجية التجديد وتلبية احتياجات السوق المتغيرة. وأضاف :”نحن ندرس ونتابع عن كثب إمكانية التقديم للحصول على رخص أخرى، مثل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك التمويل متناهى الصغر”. لكنه أشار إلى أن ذلك يتطلب دراسات دقيقة وتقييم شامل للسوق والاحتياجات الاقتصادية والمتغيرات الصناعية. وقال إن هناك زيادة ملحوظة فى الطلب على تمويل السيارات المستعملة لدى شركة“كونتاكت”، فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية واتساع الفجوة بين سعر الصرف الدولار الرسمى والسوق الموازى. وكشف أن نحو 50% من تمويلات السيارات الجديدة فى عام 2023 كانت مخصصة لتمويل السيارات المستعملة، فى حين تشكل نسبة تمويل السيارات المستعملة من إجمالى قيمة السيارات الممولة نحو 38%. وعزا ذلك إلى التحديات التى تواجه سوق السيارات من صعوبة الاستيراد وارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل حاد. “كونتكت”و”منجم” يطلقان“جنيه كونتكت الذهب” وحول مبادرة السيارات الى أطلقتها الحكومة مؤخرًا، قال إن أن هناك تحديات فى آليات التنفيذ قد أثَّرت على المبادرة فى مراحلها الأولى. لكن أشار إلى أن الأمور أخذت منحى إيجابيًا لاحقًا، مع إعلان الحكومة عن مبادرة جديدة تم التفكير فيها بعناية لتجنب الأخطاء التى ظهرت فى المبادرة الأولى. وأشار إلى أن الخطوة الجديدة تحمل عناصر مبشرة قد تكون إشارة إيجابية نحو تحسين الإطار العام لدعم وتشجيع قطاع السيارات فى مصر. وأشار إلى أنه يمكن زيادة حصيلة مصر الدولار من المصريين المقيمين بالخارج عبر تقديم منتجات تُحفزهم على تحويل الودائع والاستثمارات فى البنوك المصرية وشراء شهادات استثمار أو سندات حكومية، والتشجيع على دعم الاستثمارات المباشرة أو الشراكات مع القطاع الخاص فى المشروعات المحلية، وتسهيل عمليات تحويل الأموال وتقديم حلول لتسريع العمليات لتحسين قنوات التحويل. وأشار إلى أنه يمكن إإطلاق برامج استثمار موجهة نحو المصريين فى الخارج، مثل صكوك الاستثمار أو صناديق الاستثمار، بما يساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز السيولة. لكنه أشار إلى أن تلك الخطوات تتطلبدعمًا من سياسات اقتصادية فعالة وبيئة استثمار جاذبة. وأشار إلى أن التحديات الاقتصادية الراهنة أثرت على كافة الأنشطة المالية غير المصرفية، وأن قطاع التمويل الاستهلاكى وتمويل السيارات من بين الأكثر تأثرًا. وأشار إلى أن تأثير الأزمة متنوعًا حسب القطاع ونوع الخدمات المقدمة، ويمكن أن يكون للشركات التى تتخذ من الابتكار والتكنولوجيا محورًا لأعمالها فرص كبيرة للتكيف مع التغيرات وتلبية احتياجات العملاء. وحول التحول الرقمي، تدرس المجموعة جميع التطورات التكنولوجية الجديدة، بما فى ذلك الرخص الجديدة التى طرحتها الهيئة العامة، والتى تتعلق بالهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمى.

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