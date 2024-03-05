عبور لاند تربح 470.7 مليون جنيه خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أرباح شركة“عبور لاند للصناعات الغذائية” بنسبة 1.9% خلال عام 2023، لتصل 470.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 462.4 مليون جنيه خلال عام 2022.
وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتصل 7.2 مليار جنيه، مقابل 4.56 مليار جنيه خلال العام السابق له.
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وكانت قررت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، تخفيض أسعار منتجاتها من الجبن بداية من السبت الماضي.
وقالت الشركة، إنها خفضت الأسعار بقيمة تتراوح من 15 جنيهًا إلى 30 جنيهًا فى سعر الكرتونة، بحسب الأحجام والأنواع المختلفة.
وخفضت الشركة سعر الجبن لتسجل تتراباك 1 كجم 871 جنيهًا للكرتونة و84 جنيهًا للمستهلك، فيما بلغ سعر كرتونة تتراباك 500 جرام بعد التخفيض نحو 460 جنيهًا و44 جنيهًا للمستهلك، وبالنسبة لحجم 250 جرام، فتم تخفيض سعر الكرتونة لنحو 526 جنيهًا وللمستهلك بسعر 23 جنيهًا.
واستقرت أسعار“الجبن ملح خفيف تتراباك عبور لاند” 250 جرام لتسجل 541 جنيهًا للكرتونة و23 جنيهًا للمستهلك، فيما بلغ سعر كرتونة“جبن لايت تتراباك” حجم 250 جرام حوالى 576 جنيهًا و24 جنيهًا للمستهلك، و840 جنيهًا للكرتونة“جبن طبيعى حجم 250 جرام” و38 جنيهًا للمستهلك.
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عبور لاند
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