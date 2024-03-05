Tuesday, 05 March 2024 01:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مورجان ستانلي: الصناديق العالمية تعود مجدداً لسوق الأسهم الصينية مع تباطؤ التدفقات الخارجة

3/5/2024 4:31:10 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال محللو مصرف“مورجان ستانلي” إن ابتعاد المستثمرين العالميين عن الأسهم الصينية توقف مع تقلص التوقعات المتشائمة لبعض الصناديق تجاه السوق الصيني.

وأوضح المحللون في مذكرة صدرت أمس حول مراكز الصناديق المتخصصة في عمليات الشراء، أن التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الصينية تباطأت في نهاية فبراير، وبدأ مديري الصناديق الإقليمية في إضافة أسهم النمو والتكنولوجيا إلى محافظهم الاستثمارية.

موضوعات متعلقة السعودية تسعى لجذب استثمارات بـ80 مليار دولار لتنشيط السياحة تراجع الأسهم الأوروبية مع ترقب بيانات أسعار المنتجين في منطقة اليورو ستاندرد آند بورز: البنوك الأمريكية الكبرى يمكنها التعامل مع مخاطر العقارات المكتبية

وكشفت المذكرة أن هذا التحول قد لا يترتب بالكامل على تدخل الصين لشراء الأسهم، الأمر الذي من شأنه المساعدة على تهدئة بعض المخاوف المتعلقة باستدامة انتعاش التدفقات بعدما بلغت أدنى مستوياتها في يناير.

وتابعت بأن تقلبات مؤشر“إم إس سي آي تشاينا” ارتفعت من 20% على أساس سنوي في نهاية ديسمبر إلى 30% في منتصف فبراير، وهذا جعل تقليص وزن الأسهم الصينية في المحافظ الاستثمارية بشكل كبير أمراً محفوفاً بالمخاطر بالنسبة لمعظم الصناديق الإقليمية.

وأضافت أن الصناديق الآسيوية، باستثناء اليابان وصناديق الأسواق الناشئة التي تتخذ من الولايات المتحدة وأوروبا مقراً لها؛ تراجعت عن موقفها تجاه تقليص حيازة الأسهم الصينية في فبراير، حيث شهدت أسواق البر الرئيسي للصين وهونج كونج تدفقات خارجة صافية بقيمة 2.2 مليار دولار في فبراير – يعود 95% منها إلى عمليات الاسترداد – انخفاضاً من 2.6 مليار دولار في يناير.


المصدر:

MENAFN05032024000202011048ID1107935784

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث