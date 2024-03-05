مورجان ستانلي: الصناديق العالمية تعود مجدداً لسوق الأسهم الصينية مع تباطؤ التدفقات الخارجة

MENAFN - Al-Borsa News) قال محللو مصرف“مورجان ستانلي” إن ابتعاد المستثمرين العالميين عن الأسهم الصينية توقف مع تقلص التوقعات المتشائمة لبعض الصناديق تجاه السوق الصيني.

وأوضح المحللون في مذكرة صدرت أمس حول مراكز الصناديق المتخصصة في عمليات الشراء، أن التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الصينية تباطأت في نهاية فبراير، وبدأ مديري الصناديق الإقليمية في إضافة أسهم النمو والتكنولوجيا إلى محافظهم الاستثمارية.

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وكشفت المذكرة أن هذا التحول قد لا يترتب بالكامل على تدخل الصين لشراء الأسهم، الأمر الذي من شأنه المساعدة على تهدئة بعض المخاوف المتعلقة باستدامة انتعاش التدفقات بعدما بلغت أدنى مستوياتها في يناير.

وتابعت بأن تقلبات مؤشر“إم إس سي آي تشاينا” ارتفعت من 20% على أساس سنوي في نهاية ديسمبر إلى 30% في منتصف فبراير، وهذا جعل تقليص وزن الأسهم الصينية في المحافظ الاستثمارية بشكل كبير أمراً محفوفاً بالمخاطر بالنسبة لمعظم الصناديق الإقليمية.

وأضافت أن الصناديق الآسيوية، باستثناء اليابان وصناديق الأسواق الناشئة التي تتخذ من الولايات المتحدة وأوروبا مقراً لها؛ تراجعت عن موقفها تجاه تقليص حيازة الأسهم الصينية في فبراير، حيث شهدت أسواق البر الرئيسي للصين وهونج كونج تدفقات خارجة صافية بقيمة 2.2 مليار دولار في فبراير – يعود 95% منها إلى عمليات الاسترداد – انخفاضاً من 2.6 مليار دولار في يناير.





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