روسيا تعتزم حماية مشروعاتها السيبرانية من هجمات حجب الخدمة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن مساعد سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري جريبكوف، أنه من المتوقع الانتهاء من عملية إنشاء نظام تقني روسي لمواجهة هجمات حجب الخدمة”دي دي أو أس” على المشروعات السيبرانية الوطنية الروسية الهامة.
وأكد، جريبكوف – في تصريح لمجلة الدفاع الوطني الروسية اليوم الثلاثاء – أن هذا النظام سوف يحدد ويمنع الحركة الضارة على الإنترنت.
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وقال“يجري الانتهاء حاليا من إنشاء نظام تقني لمواجهة هجمات“دي دي أو أس”.
وأضاف:“سيوفر هذا النظام مراقبة وتحليل مستمرين لحركتي الإنترنت الروسية والأجنبية وحظر أي هجمات ضارة في حال اكتشافها”.
وتابع:“يوجد نظام حكومي لاكتشاف ومنع وإزالة عواقب الهجمات الإلكترونية على موارد المعلومات في روسيا، والذي يشمل قوات ووسائل الوحدات المتخصصة التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي والجهات الفاعلة التابعة للبنية التحتية الحيوية للمعلومات”.
وأشار إلى أن مركز التنسيق الوطني لحوادث الكمبيوتر التابع لجهاز الأمن الفيدرالي يعد جزءًا لا يتجزأ من هذا النظام.
المصدر:
MENAFN05032024000202011048ID1107935783
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