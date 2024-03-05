Tuesday, 05 March 2024 01:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


روسيا تعتزم حماية مشروعاتها السيبرانية من هجمات حجب الخدمة

3/5/2024 4:31:10 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن مساعد سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري جريبكوف، أنه من المتوقع الانتهاء من عملية إنشاء نظام تقني روسي لمواجهة هجمات حجب الخدمة”دي دي أو أس” على المشروعات السيبرانية الوطنية الروسية الهامة.

وأكد، جريبكوف – في تصريح لمجلة الدفاع الوطني الروسية اليوم الثلاثاء – أن هذا النظام سوف يحدد ويمنع الحركة الضارة على الإنترنت.

موضوعات متعلقة عطل فى شبكة فودافون يؤثر على خدمات الإنترنت “أتوس” تفتتح مركز التميز للتكنولوجيا الرياضية فى السعودية “آى تى زين” للحلول الرقمية تستهدف التوسع فى السوق السعودى

وقال“يجري الانتهاء حاليا من إنشاء نظام تقني لمواجهة هجمات“دي دي أو أس”.

وأضاف:“سيوفر هذا النظام مراقبة وتحليل مستمرين لحركتي الإنترنت الروسية والأجنبية وحظر أي هجمات ضارة في حال اكتشافها”.

وتابع:“يوجد نظام حكومي لاكتشاف ومنع وإزالة عواقب الهجمات الإلكترونية على موارد المعلومات في روسيا، والذي يشمل قوات ووسائل الوحدات المتخصصة التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي والجهات الفاعلة التابعة للبنية التحتية الحيوية للمعلومات”.

وأشار إلى أن مركز التنسيق الوطني لحوادث الكمبيوتر التابع لجهاز الأمن الفيدرالي يعد جزءًا لا يتجزأ من هذا النظام.

المصدر:

MENAFN05032024000202011048ID1107935783

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث