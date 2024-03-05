روسيا تعتزم حماية مشروعاتها السيبرانية من هجمات حجب الخدمة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن مساعد سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري جريبكوف، أنه من المتوقع الانتهاء من عملية إنشاء نظام تقني روسي لمواجهة هجمات حجب الخدمة”دي دي أو أس” على المشروعات السيبرانية الوطنية الروسية الهامة.

وأكد، جريبكوف – في تصريح لمجلة الدفاع الوطني الروسية اليوم الثلاثاء – أن هذا النظام سوف يحدد ويمنع الحركة الضارة على الإنترنت.

موضوعاتعطل فى شبكة فودافون يؤثر على خدمات الإنترنت “أتوس” تفتتح مركز التميز للتكنولوجيا الرياضية فى السعودية “آى تى زين” للحلول الرقمية تستهدف التوسع فى السوق السعودى

وقال“يجري الانتهاء حاليا من إنشاء نظام تقني لمواجهة هجمات“دي دي أو أس”.

وأضاف:“سيوفر هذا النظام مراقبة وتحليل مستمرين لحركتي الإنترنت الروسية والأجنبية وحظر أي هجمات ضارة في حال اكتشافها”.

وتابع:“يوجد نظام حكومي لاكتشاف ومنع وإزالة عواقب الهجمات الإلكترونية على موارد المعلومات في روسيا، والذي يشمل قوات ووسائل الوحدات المتخصصة التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي والجهات الفاعلة التابعة للبنية التحتية الحيوية للمعلومات”.

وأشار إلى أن مركز التنسيق الوطني لحوادث الكمبيوتر التابع لجهاز الأمن الفيدرالي يعد جزءًا لا يتجزأ من هذا النظام.

المصدر: