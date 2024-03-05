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تركيا توقف 7 أشخاص مشتبهين بالتجسس للموساد الإسرائيلي

3/5/2024 4:28:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أنقرة/PNN-أوقفت السلطات التركية 7 أشخاص، اليوم الثلاثاء، على خلفية الاشتباه بجمعهم وبيعهم معلومات لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد).
جاء ذلك في عملية مشتركة بين جهاز الاستخبارات التركي ومديرية أمن إسطنبول، بحسب ما ذكرت مصادر أمنية.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن المشتبه حمزة تورهان آيبرك، موظف حكومي سابق، ويتواصل مع“الموساد” عبر سيدة تدعى فيكتوريا.
“آيبرك” الذي ظهر لمرات عدة في برامج حوارية تلفزيونية على قنوات تركية، تبين أنه يعمل بصفة“مُخبر” لصالح الموساد مستعيناً في أنشطته بمجموعة من الموظفين الحكوميين ممن قام بتشكيل شبكة منهم مقابل المال.
ووفقاً للتحقيقات فقد كُلّف“آيبرك” بجمع معلومات حول أشخاص وشركات من منطقة الشرق الأوسط لصالح“الموساد”.
وتعود بداية انخراط آيبرك في العمل لصالح“الموساد” إلى عام 2019، حين خضع لتدريبات إسرائيلية في العاصمة الصربية بلغراد، ليتم تكليفه بعدها ببعض“المهام البسيطة”.
ولاحقاً وبتوجيهات من“الموساد” بدأ آيبرك باستخدام تطبيقات تواصل مشفرة وسرية، فيما اعتمد العملات الرقمية للدفع تجنباً لدخوله دائرة السجلات الرسمية.
وإلى جانب تسريب المعلومات، تورط آيبرك في أنشطة المراقبة والتهديد أيضاً لصالح“الموساد”، حيث قام بوضع أجهزة تعقّب على سيارات الأشخاص المستهدفين، لتنقل تلك الأجهزة مواقع هؤلاء الأشخاص بشكل مباشر إلى الاستخبارات الإسرائيلية.
كما تبين أن المشتبه به قام بمضايقة الأشخاص المستهدفين، بل وتوجيه التهديدات لهم بين حين وآخر.

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