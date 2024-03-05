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بعد غزو أوكرانيا.. أوروبا تحضر نفسها لاقتصاد الحرب

3/5/2024 4:28:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بروكسل/PNN- تسعى المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إلى إنشاء نظام لصناعة الدفاع في الاتحاد الأوروبي، مناسب للحرب عبر استراتيجية جديدة طويلة الأجل.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية، تييري بريتون، لإذاعة“فرانس إنفو”، إن حرب أوكرانيا كانت“دعوة للاستيقاظ”، مشددا على أن دول التكتل بحاجة إلى أن تحشد معا مواردها الإنتاجية الدفاعية.

وأضاف بريتون:“علينا أن ننقل صناعتنا الدفاعية إلى وضع اقتصاد الحرب، حتى نتمكن من تزويد أوكرانيا بما تحتاجه، ولكن كذلك أنفسنا، من أجل أمننا”.

وإضافة إلى تطوير الصناعة المحلية للاتحاد الأوروبي، تهدف الاستراتيجية الأوسع نطاقا إلى تحويل الإنتاج الدفاعي بعيدا عن وقت السلم لتلبية المتطلبات الجديدة لزيادة الاستثمار الأوروبي.

ولتحقيق ذلك، ستقترح المفوضية برنامجا أوروبيا للصناعة.

وقال مسؤول أوروبي إن البرنامج سيستخدم ميزانية الاتحاد الأوروبي لدعم المشتريات المشتركة لجميع أنواع المعدات العسكرية.

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