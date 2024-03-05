حالة الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاعملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافيا بوجه عام وبارداً إلى شديد البرودة، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم غد الأربعاء غائما جزئيا، باردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء يتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق الشمالية تمتد في ساعات الليل الى بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والخميس، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، باردا نهارا إلى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا، باردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام، ويتوقع سقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.



