بداية نابلس تحكم بالحبس المؤبد مدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار لمدان بتهمة الاتجار بالمخدرات

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أصدرت محكمة بداية نابلس ممثلة بهيئة القاضي مشتاق القاضي، حكماً بإدانة المتهم (م،ب )عن تهمة الاتجار بالمخدرات، وحكمت عليه بالحبس المؤبد مدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني، ومصادرة المادة المضبوطة وإتلافها حسب الأصول.

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة ثريا محاجنة، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً، على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة نابلس.