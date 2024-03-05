إيهود باراك يدعو لإدخال المساعدات برًّا من إسرائيل ورفح لغزة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، إلى إدخال المساعدات برًّا وليس جوًّا إلى غزة عبر معبر رفح في الجزء الشمالي من القطاع، كذلك من الجزء الجنوبي عند الحدود مع إسرائيل لمنع حدوث كارثة إنسانية في القطاع.

وقال خلال مقابلة أجراها معه تلفزيون CNN: "يجب أن نصحّح ونوضح أننا لن نسمح لكارثة إنسانية أن تتطور في غزة"، خاصة أن جيش بلاده يسيطر على معظم القطاع، كما وصف.

كما نوه باراك، إنهم“بحاجة إلى إيجاد طريقة" لإيصال المساعدات الحيوية إلى قطاع غزة، لأن عمليات الإسقاط الجوي "غير فعالة على الإطلاق".

وأكد باراك أنه "يجب أن نجد طريقة للسماح بالطعام، وخاصة الغذاء والاحتياجات الأخرى والاحتياجات الطبية، وأي شيء يأتي إلى قطاع غزة أرضًا وليس جوًّا، فهو غير فعال تمامًا ولا يمكنك توفير المساعدات حتى لـ300 ألف شخص في شمال غزة من الجو. يجب أن يتم ذلك الأمر من الأرض ومن خلال إسرائيل".

ووصف باراك عملية إسقاط المساعدات، جوًّا، من قبل الولايات المتحدة، "صورة سريالية كان يجب ألّا تحدث"، في إشارة إلى أنه كان يجب أن يُسمح للولايات المتحدة بإدخال المساعدات برًّا، خاصة وأن الولايات المتحدة أكبر حليف لإسرائيل.

يشار إلى أن باراك شغل منصب رئيس وزراء

لإسرائيل

ووزير الجيش من

1999 إلى2001

، كما تولى حقيبتي الداخلية والخارجية، كما كان رئيسًا لحزب العمل.



