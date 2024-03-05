إيهود باراك يدعو لإدخال المساعدات برًّا من إسرائيل ورفح لغزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، إلى إدخال المساعدات برًّا وليس جوًّا إلى غزة عبر معبر رفح في الجزء الشمالي من القطاع، كذلك من الجزء الجنوبي عند الحدود مع إسرائيل لمنع حدوث كارثة إنسانية في القطاع.
وقال خلال مقابلة أجراها معه تلفزيون CNN: "يجب أن نصحّح ونوضح أننا لن نسمح لكارثة إنسانية أن تتطور في غزة"، خاصة أن جيش بلاده يسيطر على معظم القطاع، كما وصف.
كما نوه باراك، إنهم“بحاجة إلى إيجاد طريقة" لإيصال المساعدات الحيوية إلى قطاع غزة، لأن عمليات الإسقاط الجوي "غير فعالة على الإطلاق".
وأكد باراك أنه "يجب أن نجد طريقة للسماح بالطعام، وخاصة الغذاء والاحتياجات الأخرى والاحتياجات الطبية، وأي شيء يأتي إلى قطاع غزة أرضًا وليس جوًّا، فهو غير فعال تمامًا ولا يمكنك توفير المساعدات حتى لـ300 ألف شخص في شمال غزة من الجو. يجب أن يتم ذلك الأمر من الأرض ومن خلال إسرائيل".
ووصف باراك عملية إسقاط المساعدات، جوًّا، من قبل الولايات المتحدة، "صورة سريالية كان يجب ألّا تحدث"، في إشارة إلى أنه كان يجب أن يُسمح للولايات المتحدة بإدخال المساعدات برًّا، خاصة وأن الولايات المتحدة أكبر حليف لإسرائيل.
يشار إلى أن باراك شغل منصب رئيس وزراء
لإسرائيل
ووزير الجيش من
1999 إلى2001
، كما تولى حقيبتي الداخلية والخارجية، كما كان رئيسًا لحزب العمل.
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