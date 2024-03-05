صاحب السمو يتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة في زيارة دولة

(MENAFN
- Al-Anbaa) غادر صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن صباح اليوم، متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وذلك في زيارة دولة.
وقد كان في وداع سموه على أرض المطار سمو نائب الأمير الشيخ د.محمد الصباح وسمو الشيخ ناصر المحمد ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح و الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د .عماد العتيقي وكبار المسؤولين بالدولة.
هذا، ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من الشيخ د. سالم جابر الأحمد الجابر الصباح والشيخ نواف عبدالعزيز حمود الجراح الصباح والشيخ مبارك فهد السالم الصباح والشيخ جابر فيصل السعود الصباح والشيخ مبارك صباح سالم الحمود الصباح والشيخ حمد سالم الحمود الجابر الصباح ورئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد الجابر الصباح وكبار المسؤولين بالديوان الأميري.
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