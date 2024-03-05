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صاحب السمو يتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة في زيارة دولة

3/5/2024 4:14:58 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) غادر صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن صباح اليوم، متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وذلك في زيارة دولة.

وقد كان في وداع سموه على أرض المطار سمو نائب الأمير الشيخ د.محمد الصباح وسمو الشيخ ناصر المحمد ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح و الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د .عماد العتيقي وكبار المسؤولين بالدولة.

هذا، ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من الشيخ د. سالم جابر الأحمد الجابر الصباح والشيخ نواف عبدالعزيز حمود الجراح الصباح والشيخ مبارك فهد السالم الصباح والشيخ جابر فيصل السعود الصباح والشيخ مبارك صباح سالم الحمود الصباح والشيخ حمد سالم الحمود الجابر الصباح ورئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد الجابر الصباح وكبار المسؤولين بالديوان الأميري.

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