بالفيديو الجمارك تتلف أدوات شعوذة

(MENAFN
- Al-Anbaa) محمد الجلاهمة
أعلنت الإدارة العامة للجمارك عن قيام لجنة إتلاف مواد السحر والشعوذة المشكلة من إدارة البحث والتحري بالجمارك والإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية، بإتلاف عدد مواد السحر والشعوذة والطلاسم، ضبطت مع مسافرين في عدد من منافذها.
وقد توجه مدير عام الإدارة العامة للجمارك عبدالله عادل الشرهان بالشكر للجنة وأعضائها، نظرا للجهود المبذولة منهم خاصة في الآونة الأخيرة التي شهدت ضبط أحراز وأدوات عدة تخص أعمال السحر والشعوذة.
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