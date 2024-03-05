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الشهيد يوسف المشاري ذكرى عطرة

3/5/2024 4:14:57 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) هذا الفيديو من إنتاج مجموعة (آي ويش )وإعداد زيد الجزاف ..والانباء تعيد بثه تكريما للشهيد يوسف ثنيان عبدالمحسن المشاري والعائلة الكريمة لتسليط الضوء على أعماله الجليلة وادواره المشهودة في خدمة الكويت.

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