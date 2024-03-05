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صاحب السمو يتوجه إلى الإمارات اليوم في زيارة دولة

3/5/2024 4:14:57 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحفظ الله ورعايته، يغادر صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن اليوم الثلاثاء متوجها إلى دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك في زيارة دولة.
رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.
وشهدت العلاقات الكويتية - الإماراتية محطات بارزة في العقود الماضية أسهمت في ترسيخها في كل المجالات يتوجها الحرص على تطويرها نحو آفاق أرحب سواء على المستوى الثنائي أو ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وأرسى دعائم هذه العلاقات عبر عقود حرص القيادات الحكيمة في البلدين الشقيقين على تعزيزها وتطويرها في كل المجالات نظرا لما يجمع بينهما من روابط الدين واللغة والتاريخ والأخوة، مما جعلها مثالا للروابط القوية المتأصلة بين أي بلدين شقيقين.
وتوطدت العلاقات الثنائية عبر تلك العقود من خلال الزيارات المتبادلة لقيادات البلدين الشقيقين والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية والدولية، فضلا عن رغبة البلدين في التطوير المستمر لهذه العلاقات نحو مدى أوسع من التكامل وتسريع خطط التنمية المستدامة فيهما.
وتشهد العلاقات السياسية بين البلدين تطورا ملحوظا يعكسه التنسيق المتبادل بين الجانبين في المحافل الإقليمية والدولية تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصلحة الجانبين لاسيما منذ اللقاء الذي جرى عام 1973 بين الأمير الراحل الشيخ صباح السالم الصباح ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
وتستذكر الكويت بكل الوفاء والتقدير الموقف الرسمي والشعبي للإمارات أثناء الغزو العراقي للكويت في أغسطس 1990 إذ استضافت الإمارات عشرات الآلاف من الأسر الكويتية على أرضها كما شاركت القوات المسلحة الإماراتية في حرب تحرير الكويت.
وقبل ذلك وفي عام 1952 زار الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح الشارقة ووجه بإرسال بعثة تعليمية كويتية إلى الإمارات، حيث وصلتها عام 1955 وبدأت بإنشاء العديد من المدارس وتجهيزها ودعمها بالكتب والأدوات المدرسية للطلبة فيما دشنت البعثة الطبية الكويتية عملها في الإمارات عام 1962 وأنشأت العديد من المراكز والمستشفيات.
وساهمت الكويت ماليا وإداريا في تقديم تلك الخدمات والإشراف عليها وأنشأت أيضا محطة إرسال تلفزيوني في إمارة دبي بدأ العمل بها عام 1969 وأطلق عليها تلفزيون الكويت من دبي.
وتعد الكويت من أولى الدول التي اعترفت بقيام دولة الإمارات العربية المتحدة منذ اليوم الأول الذي جرى فيه الإعلان عن تأسيس اتحاد الإمارات في الثاني من ديسمبر عام 1971.
وافتتحت الإمارات أول سفارة في الكويت عام 1972 وكان السفير راشد عبدالعزيز المخاوي أول سفير تم اعتماده للدولة لدى الكويت، في حين كان الشيخ بدر محمد الأحمد أول سفير تم اعتماده لدولة الكويت لدى الإمارات.
ويعتبر توقيع اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي بين البلدين في 24 أبريل 2006 في الكويت والاجتماع الأول للجنة المنعقد في أبوظبي في الأول من مارس 2008 من أهم المحطات في العلاقات السياسية الوثيقة القائمة بين البلدين.
وعقد اجتماع الدورة الأولى للجنة القنصلية المشتركة بين البلدين في الإمارات في الخامس من نوفمبر عام 2015، فيما عقد الاجتماع الثاني في الكويت في 12 فبراير عام 2017، والاجتماع الثالث في الإمارات في السادس من نوفمبر عام 2019، واستضافت الكويت الاجتماع الرابع في الخامس من نوفمبر عام 2020 عبر تقنية الاتصال المرئي.
وساهمت الاتفاقيـــات ومذكرات التفاهم الاقتصادية والتجارية بين البلدين في زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بينهما إلى مستويات متصاعدة سنويا حيث شهدت السنوات العشر الأولى من إنشاء اللجنة المشتركة بين البلدين قفزة كبيرة في التبادل التجاري غير النفطي فضلا عن زيادة كبيرة في عدد الشركات الكويتية المنشأة في الإمارات أو الإماراتية المنشأة في الكويت.

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