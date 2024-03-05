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42 مرشحا في اليوم الأول من التسجيل لـ أمة 2024

3/5/2024 4:14:57 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) سلطان العبدان - فرحان الشمري - منصور السلطان
تقدم 42 مرشحا بينهم مرشحتان أمس إلى إدارة شؤون الانتخابات بطلبات الترشح في أول أيام فتح باب التسجيل لانتخابات مجلس الأمة المقرر عقدها في 4
أبريل المقبل، وبلغ عدد المرشحين الذكور 40 مرشحا، فيما بلغ عدد المرشحات سيدتين.


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