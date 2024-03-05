42 مرشحا في اليوم الأول من التسجيل لـ أمة 2024

42 مرشحا في اليوم الأول من التسجيل لـ أمة 2024
التاريخ
3/5/2024 4:14:57 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) سلطان العبدان - فرحان الشمري - منصور السلطان
تقدم 42 مرشحا بينهم مرشحتان أمس إلى إدارة شؤون الانتخابات بطلبات الترشح في أول أيام فتح باب التسجيل لانتخابات مجلس الأمة المقرر عقدها في 4
أبريل المقبل، وبلغ عدد المرشحين الذكور 40 مرشحا، فيما بلغ عدد المرشحات سيدتين.
MENAFN05032024000130011022ID1107935610
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.