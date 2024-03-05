إدارة الانتخابات تواصل لليوم الثاني استقبال طلبات الترشح إلى أمة 2024

MENAFN - Al-Anbaa) واصلت إدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية منذ الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الثلاثاء، استقبال طلبات المرشحين والمرشحات إلى انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ18 (أمة 2024) في اليوم الثاني لفتح باب الترشح الذي يستمر حتى 13 مارس الجاري.

وكانت الإدارة قد استقبلت أمس الاثنين في اليوم الأول لفتح باب الترشح 42 مرشحا ومرشحة قدموا طلبات ترشحهم لانتخابات (أمة 2024) التي ستجرى في الرابع من شهر أبريل المقبل.

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت بدء استقبال المرشحين إلى (أمة 2024) اعتبارا من أمس الاثنين ولمدة 10 أيام متتالية تنتهي بنهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 13 الجاري .