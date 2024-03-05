الأمير يشمل برعايته وحضوره غدا حفل الافتتاح الرسمي لجامعة عبدالله السالم

الأمير يشمل برعايته وحضوره غدا حفل الافتتاح الرسمي لجامعة عبدالله السالم
التاريخ
3/5/2024 4:14:56 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) يتفضل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، فيشمل برعايته وحضوره حفل الافتتاح الرسمي لجامعة عبدالله السالم وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم غد الأربعاء، على مسرح المغفور له الشيخ عبدالله الجابر الصباح بمنطقة الشويخ.
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