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الأمير يشمل برعايته وحضوره غدا حفل الافتتاح الرسمي لجامعة عبدالله السالم

3/5/2024 4:14:56 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) يتفضل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، فيشمل برعايته وحضوره حفل الافتتاح الرسمي لجامعة عبدالله السالم وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم غد الأربعاء، على مسرح المغفور له الشيخ عبدالله الجابر الصباح بمنطقة الشويخ.

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