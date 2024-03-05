أوكرانيا تتوقع تراجع إنتاج الحبوب لعام 2024

(MENAFN
) أصدرت وزارة الزراعة الأوكرانية بيانًا يوم الاثنين الموافق 5 مارس، يتوقع انخفاضًا محتملًا بنسبة تتراوح بين 4 إلى 5 بالمئة في متوسط إنتاج الحبوب في البلاد لعام 2024، وعلى الرغم من أن الوزارة لم تحدد السبب وراء هذا الانخفاض المتوقع، إلا أنه يأتي في ظل التحديات المستمرة التي تواجه قطاع الزراعة في أوكرانيا، لا سيما بعد النزاع الروسي الأوكراني الذي اندلع في عام 2022.
كما كانت أوكرانيا معروفة منذ فترة طويلة بأنها واحدة من أبرز منتجي ومصدري الحبوب عالميًا، ولكن محاصيلها واجهت عقبات منذ بداية النزاع، وتسلط تقييم الوزارة الضوء على الآثار الدائمة للتوترات الجيوسياسية والصراعات المسلحة على الإنتاج الزراعي في البلاد.
كذلك يثير مستقبل المحاصيل الزراعية الرئيسية، ولا سيما الذرة، قلقًا خاصًا، وتعتبر الذرة المحصول الزراعي الرئيسي في أوكرانيا، وتشير الوزارة إلى أنه من المتوقع أن تظل غير مربحة هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، ويتوقع أن يحقق القمح أرباحًا ضئيلة فقط، اذ يعكس هذا التقييم تقارير من الجمعيات الزراعية، التي أكدت الصعوبات المالية التي واجهها المزارعون في عام 2023، حيث تم اعتبار كل من القمح والذرة غير مربحين، وقد تدفع هذه الضغوط الاقتصادية المزارعين إلى تقليل مساحة الأراضي المخصصة لزراعة الذرة خلال موسم الزراعة القادم.
في حين يؤكد التنبؤ بانخفاض إنتاج الحبوب على الضرورة الداهمة لاعتماد استراتيجيات شاملة لدعم قطاع الزراعة في أوكرانيا وللتخفيف من التأثيرات السلبية لعدم الاستقرار الجيوسياسي والقيود المالية، وبينما تتخذ أوكرانيا خطوات للتغلب على هذه العقبات، يجب على صناع القرار وأصحاب المصلحة أن يعطوا الأولوية للتدابير التي تهدف إلى تعزيز المرونة والقدرة التنافسية لصناعة الزراعة في البلاد، لضمان استمرار دورها في تعزيز الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي داخلياً وعالمياً.
MENAFN05032024000045015682ID1107935489
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.