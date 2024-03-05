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حادث تصادم بين سفينتين فلبينية وصينية في بحر الصين الجنوبي

3/5/2024 3:41:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن خفر السواحل الفلبيني أن إحدى سفنه تعرضت لأضرار اليوم (الثلاثاء) إثر اصطدامها بأخرى تابعة لخفر السواحل الصيني خلال قيامها بمهمة إمداد في بحر الصين الجنوبي.


ووفقا لوكالة ((الصحافة الفرنسية))، فقد قال العميد في خفر السواحل الفلبيني جاي تارييلا في منشور على منصة ((إكس)) إن سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني ترافقها مجموعة سفن قامت ((بمناورات خطيرة)) و((عرقلة)) نتج عنها تصادم أدى إلى ((أضرار طفيفة في هيكل سفينة خفر السواحل الفلبيني)).


وأشار إلى أنه تم نشر سفينة ((بي آر بي سندانغان)) وسفينة ثانية ((لدعم عملية التناوب وإعادة تموين القوات المسلحة الفلبينية)) في المنطقة.


وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بكامله تقريبا، متجاهلة مجموعة من دول جنوب شرقي آسيا المطلة على البحر وحكما قضائيا دوليا بعدم أحقيتها.

الشرق الأوسط

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