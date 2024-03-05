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استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي الثلاثاء

3/5/2024 3:41:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغت الكميات الواردة للسوق المركزي اليوم الثلاثاء 3090.949 طنًا من الخضار والفواكه والورقيات، فيما بلغت الكميات الواردة لساحة الصادرات بالسوق 214.808 طن.

ووفقا للنشرة اليومية -الاسترشادية- الصادرة عن السوق المركزي للخضار ، استقرت غالبية أسعار وكميات الاصناف من الخضار مع ارتفاع طفيف على سعر الجزر وبفارق 5 قروش عن اليوم السابق .

وتالياً نشرة مفصة بأسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي :




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