فيديو - طفلة من غزة: لماذا يستهدفنا اليهود عندما تأتي المساعدات؟

فيديو - طفلة من غزة: لماذا يستهدفنا اليهود عندما تأتي المساعدات؟
التاريخ
3/5/2024 3:41:32 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو لطفلة من غزة تتساءل عن سبب إطلاق قوات الاحتلال النار على الفلسطينيين الذين يحاولون الحصول على مساعدات إنسانية، في ظل انتشار المجاعة في شمال قطاع غزة.
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