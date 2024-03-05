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فيديو - طفلة من غزة: لماذا يستهدفنا اليهود عندما تأتي المساعدات؟

3/5/2024 3:41:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو لطفلة من غزة تتساءل عن سبب إطلاق قوات الاحتلال النار على الفلسطينيين الذين يحاولون الحصول على مساعدات إنسانية، في ظل انتشار المجاعة في شمال قطاع غزة.


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