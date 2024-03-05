الولايات المتحدة.. قتلى بحادث تحطم طائرة خفيفة على طريق سريع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت شرطة مدينة ناشفيل الأمريكية مقتل عدة أشخاص بتحطم طائرة خفيفة على طريق سريع في المدينة.
وقالت الشرطة إن الطائرة تحطمت خارج الممرات المتجهة شرقا بعد مخرج شارلوت بايك، مضيفة أنه لم يتم تحديد المكان الذي أقلعت منه.
وذكرت وسائل إعلامية أمريكية أن الطائرة التي غادرت من هانتسفيل بولاية ألاباما، تعرضت لعطل في المحرك أثناء رحلتها.
وقالت هيئة المطار والمجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الفيدرالية إنهما سيجريان تحقيقا.
روسيا اليوم
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