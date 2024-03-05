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الولايات المتحدة.. قتلى بحادث تحطم طائرة خفيفة على طريق سريع

3/5/2024 3:41:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت شرطة مدينة ناشفيل الأمريكية مقتل عدة أشخاص بتحطم طائرة خفيفة على طريق سريع في المدينة.
وقالت الشرطة إن الطائرة تحطمت خارج الممرات المتجهة شرقا بعد مخرج شارلوت بايك، مضيفة أنه لم يتم تحديد المكان الذي أقلعت منه.

وذكرت وسائل إعلامية أمريكية أن الطائرة التي غادرت من هانتسفيل بولاية ألاباما، تعرضت لعطل في المحرك أثناء رحلتها.
وقالت هيئة المطار والمجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الفيدرالية إنهما سيجريان تحقيقا.

روسيا اليوم

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