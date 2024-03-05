إسرائيل تستدعي سفيرها بالأمم المتحدة للتشاور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه استدعى السفير الإسرائيلي بالأمم المتحدة للتشاور، بشأن ما أسماها محاولة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عدم تحميل حركة حماس المسؤولية عن ارتكاب انتهاكات.
بدورها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الوزير كاتس لم يبلغ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مسبقا باستدعاء السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة.
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