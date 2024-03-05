شاهد إنهاء خلاف ثأري قتل فيه 14 شخصا في مصر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نجحت الجهود الأمنية بمديرية أمن المنيا في مصر بالتنسيق مع لجنة المصالحات العرفية في إنهاء خلاف ثأري استمر 22 عاما وقتل فيه 14 شخصا.

وقتل 11 شخصا في مشاجرة بين عائلتي "الغولات وأولاد جودة"، بالإضافة إلى 3 تصادف وجودهم وقت المشاجرة بقرية الروضة مركز ملوي بسبب النزاع على قطعة أرض زراعية حيث تم تقديم 5 أكفان وشرط جزائي قدره 10 مليون جنيه.



وعقد سرادق كبير تحت مظلة الجهود الأمنية المصرية ولجنة المصطلحات وعدد من نواب البرلمان.



وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2002 إثر نشوب مشاجرة بين عائلتي الغولات وأولاد جودة بقرية الروضة مركز ملوي، بسبب خلافات الجيرة، أسفرت عن مقتل أحد أفراد العائلة الثانية، وتجددت المشاجرة بين الطرفين داخل مقهى فقتل 7 أشخاص و3 آخرين تصادف وجودهم وقت المشاجرة وإحداث عاهة مستديمة لآخر.



وتم التوفيق بين أطراف العائلتين وأسر الـ3 ضحايا الآخرين، الذين لقوا مصرعهم بالخطأ، وتم التوصل لاتفاق بإنهاء النزاع، وتم عمل سرادق كبير ضم حوالي 10 آلاف من أهالي القرية مركز ملوي.

روسيا اليوم