صحة غزة: 15 طفلاً فقدوا حياتهم في محافظة الشمال بسبب الجوع
التاريخ
3/5/2024 3:41:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن 15 طفلاً فقدوا حياتهم في محافظة شمال غزة بسبب الجوع وسوء التغذية.
وأضافت أن الوضع الصحي في محافظة شمال غزة كارثي وجميع المشافي لا تقدم خدمات طبية كافية.
ونوهت أن محافظة الشمال تعاني نقصاً حاداً في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية.
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