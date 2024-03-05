كوريا الشمالية تحذر من عواقب وخيمة لمناورات جارتها الجنوبية مع أميركا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذّرت كوريا الشمالية اليوم (الثلاثاء) سيول وواشنطن من دفع ((ثمن باهظ)) للمناورات العسكرية المشتركة والواسعة النطاق التي بدأتا بإجرائها هذا الأسبوع، وحضت الحليفتين على وقف هذه المناورات ((المسعورة))، وفقاً لوكالة (الصحافة الفرنسية).



وهذا العام أعلنت بيونغ يانغ أن كوريا الجنوبية هي ((عدوتها الرئيسية))، وأغلقت المؤسسات المخصصة لإعادة التوحيد والتواصل وهددت بشن حرب في حال انتهاك ((0.001 ملم)) من أراضيها.



وبدأت واشنطن وسيول مناوراتهما العسكرية السنوية خلال الربيع أمس الاثنين بمضاعفة القوات المشاركة مقارنة بعام 2023، وذلك لتعزيز قدراتهما على الرد بوجه التهديدات النووية المتصاعدة باستمرار من بيونغ يانغ، وفق ما أعلنتا.



وقالت الحليفتان إن مناورات ((درع الحرية)) تتضمن 48 مناورة ميدانية وتدريبات على اعتراض الصواريخ وقصف وهجوم جوي وإطلاق نار حي.

وحض متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية لم يكشف عن هويته، سيول وواشنطن على وقف المناورات العسكرية ((المتهورة)) و((المسعورة)).



وقال المتحدث في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن جيش بيونغ يانغ ((يدين بشدة التدريبات العسكرية المتهورة التي تجريها الولايات المتحدة وجمهورية كوريا)) و((يحذرهما بشدة لوقف التحركات التي تسبب المزيد من الاستفزازات وعدم الاستقرار)).



وأضاف أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ((ستدفعان ثمنا باهظا لخيارهما الخاطئ بينما تدركان أنه يسبب لهما إرباكا أمنيا على مستوى خطير في كل لحظة)).



وتعتبر كوريا الشمالية أن هذه المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بمثابة تدريب على غزو أراضيها، وقد أجرت تجارب عسكرية صاروخية في الماضي ردا عليها.



وأكدت سيول اليوم الثلاثاء أن جيشها مستعد تماما لأي استفزازات محتملة من جانب كوريا الشمالية.



وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان ((إذا قامت كوريا الشمالية بالاستفزاز بشكل مباشر بحجة مناوراتنا العسكرية المشتركة، فسنرد بشكل ساحق وفقا لمبدأ (التحرك) الفوري والقوي والنهائي)).

وكرر الزعيم كيم جونغ أون الشهر الماضي أن بيونغ يانغ لن تتردد في ((إنهاء)) كوريا الجنوبية إذا تعرضت بلاده لهجوم، واصفا سيول بأنها ((العدو الأول والأخطر لكوريا الشمالية والعدو اللدود الثابت)).



وفي يناير (كانون الثاني)، أطلقت كوريا الشمالية وابلا من القذائف المدفعية بالقرب من جزيرتين كوريتين جنوبيتين حدوديتين، ما دفع سيول إلى إجراء تدريبات بالذخيرة الحية وإصدار أوامر بإجلاء سكان المنطقة.



وتعهد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول برد قوي إذا شنت بيونغ يانغ هجوما، ودعا جيشه إلى ((التحرك أولا، والإبلاغ لاحقاً)) في حال استمر استفزازه.

الشرق الأوسط