MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصفت صحيفة "بوليتيكو" حديث الضباط الألمان الذي نشرته روسيا وبحثوا فيه ضرب جسر القرم، بأنه "حقيقة دامغة لم تخضع للرقابة في ألمانيا"، في إشارة ضمنية للتضليل الذي تمارسه برلين.وكتبت الصحيفة: "لم يكن أي شيء مما قاله الضباط مزورا"، مشيرة إلى أن حقيقة أن هذا التسجيل ليس معلومات مضللة، بل "حقيقة دامغة لم تخضع للرقابة في ألمانيا".



وكشفت رئيسة تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان مؤخرا عن تسجيل صوتي يبحث فيه ضباط ألمان كبار كيفية ضرب جسر القرم الروسي عبر مضيق كيرتش في البحر الأسود، "بما يبقي ألمانيا بعيدة عن الشبهات"، مشيرة إلى أن "رفاقا من أصحاب الرتب في الجيش الروسي" سلموها التسجيل.



وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن هذه المحادثة تؤكد ضلوع الغرب المباشر في نزاع أوكرانيا.



وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على ضرورة تحمل الغرب المسؤولية عن الممارسات الهدامة التي خطط لها ونفذها.



من جهته أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن بلاده تجري تحقيقا شاملا ومكثفا في هذا التسجيل، فيما أشار وزير دفاعه لأهمية كشف كيفية اعتراض الحديث، في اعتراف غير مباشر منه بأن التسجيل ليس مزورا.

RT