الاحتلال يهدم غرفة زراعية و3 بركسات في شقبا
التاريخ
3/5/2024 3:41:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غرفة زراعية وثلاثة بركسات في قرية شقبا، شمال غرب مدينة رام الله.
وأفادت مصادر لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال هدمت غرفة زراعية، وبركسات ثلاثة للماشية، تعود ملكيتها للمواطن الفلسطيني سعدات شلش، في منطقة أبو سبع غرب القرية.
وفا
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