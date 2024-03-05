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الاحتلال يهدم غرفة زراعية و3 بركسات في شقبا

3/5/2024 3:41:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غرفة زراعية وثلاثة بركسات في قرية شقبا، شمال غرب مدينة رام الله.
وأفادت مصادر لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال هدمت غرفة زراعية، وبركسات ثلاثة للماشية، تعود ملكيتها للمواطن الفلسطيني سعدات شلش، في منطقة أبو سبع غرب القرية.

وفا

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