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قديروف يرسل نجله إلى عمّان للمشاركة في إنزال المساعدات على غزة

3/5/2024 3:41:19 AM
(MENAFN- Amman Net) أعلن رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، الانضمام إلى عمليات إنزال المساعدات، على قطاع غزة، بالتعاون مع الأردن.
وقال الرئيس الشيشاني إن الصندوق الاجتماعي الذي يحمل اسم والده "أحمد قديروف"، سيوصل المساعدات الإنسانية، إلى قطاع غزة، عبر الممر الجوي الأردني، بعد اتفاقية مع عمان، من خلال ابنه وزير الشباب أحمد قديروف.
وزار قديروف الابن، بصفته وزيرا للشباب، عمان، والتقى العاهل الأردني عبد الله الثاني، وأبرم اتفاقا، للمشاركة في المساعدات.
وأضاف:" تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يتم إيصال جزء معين من إجمالي مساعدات الصندوق عبر الممر الجوي الأردني عن طريق إسقاط الحاويات جوا بواسطة الطيران في المناطق الأكثر تضررا من نقص في المواد الغذائية".
وأعرب وزير الشباب الشيشاني أحمد قديروف عن "رغبته في المشاركة شخصيا في هذه المهمة الإنسانية، ومن جهته أعرب ملك الأردن عبد الله الثاني، عن استعداده للمشاركة مباشرة في هذه العملية، وفقا لبيان قديروف".
وأشار البيان إلى أن "المهمة الإنسانية الحالية لصندوق قديروف لا تسمح بتغطية كافة احتياجات القطاع وهذا يتطلب من المشرفين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوزيع المساعدات في المناطق الأكثر تضررا من نقص الأمن الغذائي".
وشدد على أنه "لا يمكننا الوقوف مكتوفي الايدي، ونحن نشاهد أهالي قطاع غزة يعانون من الجوع، في حين أننا قادرون على تقديم المساعدة، ويجب علينا البحث عن جميع السبل الممكنة لمساعدتهم في اللحظات الصعبة".

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