قديروف يرسل نجله إلى عمّان للمشاركة في إنزال المساعدات على غزة

(MENAFN
- Amman Net) أعلن رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، الانضمام إلى عمليات إنزال المساعدات، على قطاع غزة، بالتعاون مع الأردن.
وقال الرئيس الشيشاني إن الصندوق الاجتماعي الذي يحمل اسم والده "أحمد قديروف"، سيوصل المساعدات الإنسانية، إلى قطاع غزة، عبر الممر الجوي الأردني، بعد اتفاقية مع عمان، من خلال ابنه وزير الشباب أحمد قديروف.
وزار قديروف الابن، بصفته وزيرا للشباب، عمان، والتقى العاهل الأردني عبد الله الثاني، وأبرم اتفاقا، للمشاركة في المساعدات.
وأضاف:" تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يتم إيصال جزء معين من إجمالي مساعدات الصندوق عبر الممر الجوي الأردني عن طريق إسقاط الحاويات جوا بواسطة الطيران في المناطق الأكثر تضررا من نقص في المواد الغذائية".
وأعرب وزير الشباب الشيشاني أحمد قديروف عن "رغبته في المشاركة شخصيا في هذه المهمة الإنسانية، ومن جهته أعرب ملك الأردن عبد الله الثاني، عن استعداده للمشاركة مباشرة في هذه العملية، وفقا لبيان قديروف".
وأشار البيان إلى أن "المهمة الإنسانية الحالية لصندوق قديروف لا تسمح بتغطية كافة احتياجات القطاع وهذا يتطلب من المشرفين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوزيع المساعدات في المناطق الأكثر تضررا من نقص الأمن الغذائي".
وشدد على أنه "لا يمكننا الوقوف مكتوفي الايدي، ونحن نشاهد أهالي قطاع غزة يعانون من الجوع، في حين أننا قادرون على تقديم المساعدة، ويجب علينا البحث عن جميع السبل الممكنة لمساعدتهم في اللحظات الصعبة".
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