خدمات ويب أمازون تكشف عن خطة لإنشاء مراكز بيانات في المملكة العربية السعودية في عام

(MENAFN
) أعلنت خدمات ويب أمازون، الشعبة المتخصصة في الحوسبة السحابية التابعة لأمازون، عن نية تأسيس مراكز بيانات في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2026، وسيصاحب هذه الخطوة استثمار كبير يفوق 5.3 مليار دولار في المملكة، والهدف الرئيسي وراء هذه المبادرة الاستراتيجية هو تلبية الطلب المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية في المنطقة، بهدف تعزيز أمان البيانات وتحسين أداء أعباء العمل للمستخدمين.
كما من المتوقع أن توفر نشر البنية التحتية للحوسبة السحابية في المملكة العربية السعودية منصة آمنة للعملاء لتخزين المحتوى وتنفيذ أعباء العمل، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين سرعة وكفاءة الأداء، وتلتزم أمازون، جنبًا إلى جنب مع الشركات الكبرى الأخرى في قطاع الحوسبة السحابية مثل شركة ألفابت (شركة جوجل الأم) ومايكروسوفت، بزيادة الاستثمارات، لا سيما في منشآت مراكز البيانات، لدعم الاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
كذلك يتوقع أن تستفيد مجموعة متنوعة من العملاء البارزين في المنطقة من خدمات ويب أمازون، مثل شركة الاتصالات السعودية، ومجموعة سيرا القابضة، وموبيلي، وغيرها، وتعتمد هذه الكيانات على البنية التحتية للحوسبة السحابية التابعة لأمازون لإدارة مجموعة متنوعة من الأعباء بكفاءة وبأمان، مما يؤكد الدور الحاسم لخدمات الحوسبة السحابية في دفع التحول الرقمي عبر مختلف الصناعات في المملكة العربية السعودية.
في حين أظهرت تقارير سابقة يعود تاريخها إلى عام 2017 محادثات بين العمالقة التكنولوجيين أبل وأمازون، بشكل خاص وحدة خدمات ويب أمازون والسلطات السعودية بشأن فرص الاستثمار المحتملة في المملكة، وتؤكد هذه الإعلانات الأخيرة التزام أمازون بتوسيع حضورها في القطاع التكنولوجي المزدهر في المملكة العربية السعودية، واستغلال الطلب المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية، وتعزيز موقعها كلاعب رئيسي في دفع الابتكار الرقمي والنمو الاقتصادي في المنطقة.
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