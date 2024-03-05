Tuesday, 05 March 2024 01:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استشهاد 3 مسعفين بقصف للاحتلال جنوبي لبنان

3/5/2024 3:40:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN-استشهد ثلاثة مسعفين متطوعين في "الهيئة الصحية الإسلامية"، بقصف إسرائيلي استهدف مركزا إسعافيا في بلدة العديسة جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت غرفة عمليات الدفاع المدني، أمس الإثنين، فيما أعلن حزب الله استهداف "قوة ‏عسكريّة إسرائيليّة في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعيّة"، فجر اليوم الثلاثاء.

وأفادت الوكالة اللبنانية بأن الطيران الإسرائيلي حلق طوال الليل وحتى صباح اليوم فوق منطقة الناقورة وشمع ومجدل زون وطيرحرفا، بالإضافة إلى تحليق الطيران الحربي الذي اخترق حاجز الصوت فوق القرى الحدودية.

وقتل مستوطن وأصيب 7 آخرون في صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان نحو "مرغليوت" في الجليل الأعلى، وذلك مع تجدد تبادل القصف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله تجاه بلدات ومناطق ومواقع مختلفة قرب الحدود.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد استهدف ليلا على دفعتين، عددا من المنازل في بلدة عيتا الشعب، ما أسفر عن أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات والمنازل وخصوصا شبكتي الكهرباء والمياه؛ وفقا للوكالة اللبنانية.

MENAFN05032024000205011050ID1107935433

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث