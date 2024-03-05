استشهاد 3 مسعفين بقصف للاحتلال جنوبي لبنان

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN-استشهد ثلاثة مسعفين متطوعين في "الهيئة الصحية الإسلامية"، بقصف إسرائيلي استهدف مركزا إسعافيا في بلدة العديسة جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت غرفة عمليات الدفاع المدني، أمس الإثنين، فيما أعلن حزب الله استهداف "قوة ‏عسكريّة إسرائيليّة في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعيّة"، فجر اليوم الثلاثاء.

وأفادت الوكالة اللبنانية بأن الطيران الإسرائيلي حلق طوال الليل وحتى صباح اليوم فوق منطقة الناقورة وشمع ومجدل زون وطيرحرفا، بالإضافة إلى تحليق الطيران الحربي الذي اخترق حاجز الصوت فوق القرى الحدودية.

وقتل مستوطن وأصيب 7 آخرون في صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان نحو "مرغليوت" في الجليل الأعلى، وذلك مع تجدد تبادل القصف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله تجاه بلدات ومناطق ومواقع مختلفة قرب الحدود.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد استهدف ليلا على دفعتين، عددا من المنازل في بلدة عيتا الشعب، ما أسفر عن أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات والمنازل وخصوصا شبكتي الكهرباء والمياه؛ وفقا للوكالة اللبنانية.