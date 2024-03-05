استشهاد 3 مسعفين بقصف للاحتلال جنوبي لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN-استشهد ثلاثة مسعفين متطوعين في "الهيئة الصحية الإسلامية"، بقصف إسرائيلي استهدف مركزا إسعافيا في بلدة العديسة جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت غرفة عمليات الدفاع المدني، أمس الإثنين، فيما أعلن حزب الله استهداف "قوة عسكريّة إسرائيليّة في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعيّة"، فجر اليوم الثلاثاء.
وأفادت الوكالة اللبنانية بأن الطيران الإسرائيلي حلق طوال الليل وحتى صباح اليوم فوق منطقة الناقورة وشمع ومجدل زون وطيرحرفا، بالإضافة إلى تحليق الطيران الحربي الذي اخترق حاجز الصوت فوق القرى الحدودية.
وقتل مستوطن وأصيب 7 آخرون في صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان نحو "مرغليوت" في الجليل الأعلى، وذلك مع تجدد تبادل القصف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله تجاه بلدات ومناطق ومواقع مختلفة قرب الحدود.
وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد استهدف ليلا على دفعتين، عددا من المنازل في بلدة عيتا الشعب، ما أسفر عن أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات والمنازل وخصوصا شبكتي الكهرباء والمياه؛ وفقا للوكالة اللبنانية.
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