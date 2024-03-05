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الاحصاء: انخفاض حاد في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال شهر كانون ثاني الماضي

3/5/2024 3:40:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN-قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل انخفاضاً حادا مقدراه 25.32% خلال شهر كانون ثاني 2024 مقارنة بشهر كانون ثاني 2023، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 80.02 خلال شهر كانون ثاني الماضي مقارنة بـ107.15 خلال شهر
كانون ثاني 2023 (سنة الأساس 2019 = 100).

وأفاد "الإحصاء" في بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء، أنه بالمقارنة مع الشهر السابق سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً نسبته 4.91% خلال شهر كانون ثاني 2024 مقارنة بشهر كانون أول 2023، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 80.02 خلال شهر كانون ثاني 2024 مقارنة بـ 76.27 خلال شهر
كانون أول 2023 (سنة الأساس 2019 = 100).

وسجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً حاداً نسبته 72.04% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 5.77% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 3.11% خلال شهر كانون ثاني 2024 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت معظم أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً خلال شهر كانون ثاني 2024 مقارنة بالشهر السابق أهمها: صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة الأثاث، وصناعة الملابس، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب، وصناعة الورق ومنتجات الورق.

كما سجل الرقم القياسي انخفاضاً في بعض الأنشطة أهمها: صناعة منتجات التبغ، وصناعة المنسوجات، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، فيما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 2.39% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

MENAFN05032024000205011050ID1107935432

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