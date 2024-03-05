الاحتلال يقتحم وادي قانا ويداهم منزلا

(MENAFN
- Palestine News Network )
سلفيت/PNN-
اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة الماضية، وادي قانا، غرب ديراسيتا في سلفيت.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت الوادي وداهمت منزل المزارع كفاح عبد الفتاح، وعبثت بمحتوياته ودققت في الهواتف الخلوية لساكنيه.
وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن رسلان يوسف سلمان الواقع على أطراف بلدة ديراستيا في الجهة الغربية، وأقامت نقطة عسكرية في المنزل حتى ساعات الصباح.
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