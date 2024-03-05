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الاحتلال يقتحم وادي قانا ويداهم منزلا

3/5/2024 3:40:41 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت/PNN-
اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة الماضية، وادي قانا، غرب ديراسيتا في سلفيت.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت الوادي وداهمت منزل المزارع كفاح عبد الفتاح، وعبثت بمحتوياته ودققت في الهواتف الخلوية لساكنيه.

وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن رسلان يوسف سلمان الواقع على أطراف بلدة ديراستيا في الجهة الغربية، وأقامت نقطة عسكرية في المنزل حتى ساعات الصباح.

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