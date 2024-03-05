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مسجل الشركات يدعو الشركات تصويب أوضاعها القانونية

3/5/2024 3:40:41 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- دعا مسجل الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني طارق المصري، اليوم الثلاثاء، جميع الشركات المسجلة في فلسطين تصويب أوضاعها القانونية، بموجب قانون الشركات الفلسطيني.

وبين مسجل الشركات، ان تصويب أوضاع الشركات يستلزم تعديل عقود تأسيسها وأنظمتها الداخلية بما يتوافق مع القانون.

وأوضح أنه ووفق أحكام المادة (339) من القرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات، فإنه تم منح الشركات مدة عامين، من تاريخ نفاذ القانون في الأول من نيسان 2022، ولمدة عامين.

وأشار إلى أن الفترة القانونية تنتهي يوم 1.4.2024، وأصبح لزاما على الشركات أن تعمل على توفيق أوضاعها التزاما بأحكام القانون.

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