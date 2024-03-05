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إسرائيل تستدعي سفيرها بالأمم المتحدة للتشاور

3/5/2024 3:40:41 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب/PNN-علن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه استدعى السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة للتشاور بشأن ما سماها محاولة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عدم تحميل حركة حماس المسؤولية عن ارتكاب انتهاكات.

بدورها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الوزير كاتس لم يبلغ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مسبقا باستدعاء السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة.



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