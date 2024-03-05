البنك الدولي: ارتفاع أسعار الغذاء في الأردن بنسبة 3% نهاية كانون الثاني الماضي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الغذاء في الأردن بنسبة 3% نهاية شهر كانون الثاني الماضي، وفق تقرير الأمن الغذائي الشهري الصادر عن البنك الدولي.
وبحسب التقرير، فإن أسعار الغذاء في الأردن استمرت في الارتفاع للشهر السابع على التوالي.
وأكد أن مؤشر أسعار الغذاء ما زال مرتفعاً، بحسب ما تظهر الأسعار في شهري تشرين الأول من عام 2023، وشهر كانون الثاني 2024.
وبيّن أن الأسعار ارتفعت 60% في البلدان منخفضة الدخل، كما ارتفع 66% في البلدان ذات الدخل المتوسط، وارتفعت 36.4% في البلدان ذات الدخل المرتفع .
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