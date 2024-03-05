البنك الدولي: ارتفاع أسعار الغذاء في الأردن بنسبة 3% نهاية كانون الثاني الماضي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الغذاء في الأردن بنسبة 3% نهاية شهر كانون الثاني الماضي، وفق تقرير الأمن الغذائي الشهري الصادر عن البنك الدولي.



وبحسب التقرير، فإن أسعار الغذاء في الأردن استمرت في الارتفاع للشهر السابع على التوالي.



وأكد أن مؤشر أسعار الغذاء ما زال مرتفعاً، بحسب ما تظهر الأسعار في شهري تشرين الأول من عام 2023، وشهر كانون الثاني 2024.



وبيّن أن الأسعار ارتفعت 60% في البلدان منخفضة الدخل، كما ارتفع 66% في البلدان ذات الدخل المتوسط، وارتفعت 36.4% في البلدان ذات الدخل المرتفع .

