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الأعلى سعراً منذ بداية العام.. كم بلغ سعر الليرة الذهب في الأردن ؟

3/5/2024 3:40:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-ليلى القرشي
ارتفع سعر الليرة الذهب بأنواعها الانجليزية والرشادية بمقدار 4 دنانير بعد الإرتفاع الجديد الذي شهدته أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء وبمقدار نصف دينار للغرام .
وسجلت الليرة الانجليزية بوزن 8 غرامات من عيار 21 سعر 346 دينارا ، و الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات سعر 306 دينارا وهو الأعلى منذ بداية العام .
وبين امين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، ويشمل تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر "وهي بحدود الخمسة دنانير" ، موضحًا أن السعر يتأثر بعوامل العرض والطلب في السوق، وقد يتغير بشكل طفيف
واشار أن هذا الإرتفاع كان متوقعاً مع تزايد احتمال البدء بتخفيض الفائدة على الدولار .
واضاف ان سعر الأونصة سجل اليوم 2117 دولاراً في التداولات العالمية
وكانت أسعار الذهب قد شهدت ارتفاعا كبيرا السبت وبمقدار 70 قرشا للغرام ، ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 اليوم الى 42.7 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 41 دينارا للشراء منهم













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