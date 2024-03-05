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8 مليارات دولار إيرادات الإمارات العالمية للألمنيوم في 2023

3/5/2024 3:40:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم انخفاض إيراداتها لعام 2023 بواقع 14.7% على خلفية انخفاض الأسعار القياسية العالمية للألمنيوم.


وبلغت إيرادات الشركة 29.5 مليار درهم (8.03 مليار دولار) في 2023، انخفاضا من 34.6 مليار درهم في العام السابق، فيما هبط صافي الربح للعام ككل 57 بالمئة إلى 3.4 مليار درهم.


وكانت أسعار الألمنيوم قد وصلت لمستوى قياسي عند 4073.50 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن في مارس من العام الماضي في ظل تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا، لكنها تراجعت مع زيادة الصين الإنتاج.


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