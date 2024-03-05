استقرار أسعار الدولار اليوم وهوس العملات المشفرة على أشده

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقر الدولار مقابل اليوان خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استيعاب الأسواق لبيانات للسياسة النقدية الصادرة عن الصين ولم تقدم إجراءات تحفيز كبيرة.

وسجل الدولار في أحدث المعاملات 150.44 ين، بعد أن استمر بالقرب من مستوى 150.85 ين لأكثر من 3 أشهر.



واستقر اليورو عند 1.08515 دولار بعد أن وجد صعوبة لفترة في تجاوز مستوى 1.0866 دولار.



وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة، بشكل طفيف بـ 0.06% إلى 103.89.

ولا يزال هوس العملات المشفرة على أشده، إذ تداولت عملة البتكوين بالقرب من 66 ألف دولار بعد أن قفزت إلى 68828 دولارا في وقت سابق من الجلسة، بفارق طفيف عن ذروة قياسية بلغت 68999.99 دولار سجلتها في نوفمبر 2021.