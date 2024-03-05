"إيرباص" تتوقع نمواً كبيراً في مجال الخدمات الجوية في الشرق الأوسط

(MENAFN
) وفقًا لأحدث توقعات السوق من إيرباص، يتوقع أن يشهد قطاع الخدمات الجوية في الشرق الأوسط نموًا كبيرًا، حيث يتوقع أن يتضاعف قيمته بحلول عام 2042 مقدرًا قيمته حاليًا بمبلغ 12 مليار دولار، يتوقع إيرباص أن ترتفع السوق إلى 28 مليار دولار بحلول عام 2042، مدفوعة بمعدل نمو متوسط سنوي يبلغ 4.4 بالمئة، وتتجاوز هذه المسارات نمو العالمي المتوسط لقطاع الخدمات الجوية، الذي يبلغ 3.6 في المئة.
كما يؤكد التقرير على أهمية الشرق الأوسط الاستراتيجية في المنظومة الجوية العالمية، حيث تعد المنطقة موطنًا لخمسة من أكبر المراكز الجوية في العالم، بما في ذلك دبي وأبو ظبي، وتخدم هذه المدن وحدها أكثر من 10,000 راكب على متن رحلات طويلة يوميًا، مما يبرز أهمية المنطقة كسوق رئيسي للخدمات الجوية.
كذلك تتوقع إيرباص تسليم 3,120 طائرة تجارية وشحن جديدة في الشرق الأوسط خلال العشرين عامًا القادمة، بالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن يشهد سوق الصيانة نموًا كبيرًا، حيث من المتوقع أن يرتفع من 10 مليارات دولار إلى 23 مليار دولار، ويجدر بالذكر خاصة الارتفاع المتوقع في قطاع التحسينات والتجديدات، المتوقع أن يشهد أعلى معدل نمو متوسط سنوي بنسبة 5.5 في المئة بين عامي 2023 و 2042، حيث يرتفع من 1.3 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار.
في حين يعود النمو المتوقع في سوق التحسينات والتجديدات في المقام الأول إلى التطورات في ترقيات الأقسام والأنظمة، التي من المتوقع أن تشهد الطلب الكبير حتى عام 2030، خاصة مع تنفيذ شركات الطيران لعمليات تجديد أسطولها، يؤكد هذا النمو المتوقع التزام المنطقة بتحسين رضا الركاب وتحديث البنية التحتية الجوية لتلبية المعايير الصناعية المتطورة وتطلعات العملاء.
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