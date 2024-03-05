بيان البنك الدولي يركز على الفوائد الاقتصادية لإنهاء التمييز الجنسي

(MENAFN
) في النشرة السنوية العاشرة التي تحمل عنوان "النساء والأعمال والقانون"، أبرز البنك الدولي الفوائد الاقتصادية الهامة المرتبطة بالقضاء على التشريعات والممارسات التمييزية التي تعيق مشاركة النساء في قوى العمل وريادة الأعمال، وأشار التقرير إلى أن إزالة مثل هذا التحيز يمكن أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من 20 في المئة، مما يضاعف معدل النمو العالمي خلال العقد القادم.
كما كشف التقرير عن واقع أكثر صرامة: النساء، في المتوسط، لديهن فقط الوصول إلى 64 ب المئة من الحمايات القانونية التي يتمتع بها الرجال على عكس التقديرات السابقة التي تشير إلى أن النساء يتمتعن بـ 77 في المئة من الحمايات القانونية المتاحة للرجال، وتؤكد هذه الفجوة على طبيعة التفاوت الذي يستند إلى الجنس في الأنظمة القانونية على مستوى العالم، ومن الجدير بالذكر أن التقرير قدم معايير جديدة، وهي السلامة ورعاية الأطفال، إلى جانب التدابير القائمة مثل الأجور وحقوق الزواج ومزايا الأمومة والمساواة في مكان العمل والتنقل وملكية الأصول وريادة الأعمال وخطط التقاعد، مسلطًا الضوء على المجالات الحرجة التي تواجه فيها النساء عقبات نظامية.
كذلك قيم التقرير للمرة الأولى، كيفية تنفيذ 190 دولة للتشريعات القائمة التي تهدف إلى حماية حقوق النساء، مكشوفًا فجوة كبيرة بين النوايا السياسية والتنفيذ العملي، وتؤكد هذه الاختلافات بين الخطاب والواقع على الحاجة الملحة لإصلاحات شاملة لتقليل الفجوة بين الجنسين وضمان الفرص المتساوية للنساء في جميع جوانب المجتمع.
في حين أكد إندرميت جيل، الاقتصادي الرئيسي في مجموعة البنك الدولي، على الإمكانات الغير مستغلة للنساء في تنشيط الاقتصاد العالمي، ومع ذلك، عبر عن قلقه إزاء التقدم البطيء في تنفيذ إصلاحات لمكافحة التمييز، وينبغي أن تكون نتائج التقرير إشارة إنذار لصناع السياسات والجهات المعنية لتفضيل مبادرات المساواة بين الجنسين وتنفيذ إصلاحات جوهرية لإطلاق الإمكانات الاقتصادية الكاملة للنساء في جميع أنحاء العالم.
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