الأمم المتحدة تركز على أهمية زيادة المساعدات المالية لمواجهة تغير المناخ في أفريقيا

(MENAFN
) خلال مؤتمر عُقد في زيمبابوي، أكد ممثل من الأمم المتحدة على أهمية زيادة المساعدة المالية للتصدي لتصاعد تأثيرات تغير المناخ في أفريقيا، وأبرزت حنان مرسي، الاقتصادية الرئيسية في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، أن القارة تواجه عجزًا تمويليًا ضخمًا قدره 2.5 تريليون دولار بحلول عام 2030 لمواجهة تغير المناخ بفعالية، وعلى الرغم من المساهمة الضئيلة في انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، تتحمل الدول الأفريقية عبء العواقب الخطيرة الناجمة عن هذه الانبعاثات.
كما أشارت مرسي إلى فجوة كبيرة في الاستثمار، مؤكدة أن أفريقيا لا تستقطب سوى 2 بالمئة من الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة، وعلى الرغم من الحاجة المقدرة إلى 2.8 تريليون دولار في هذا القطاع بحلول عام 2030، وحذرت من تداعيات التمويل غير الكافي، مؤكدة تكوين دورة ضارة حيث يزيد الاستثمار غير الكافي من التعرض لمخاطر التغير المناخي، مما يضعف المقاومة المالية بشكل أكبر ويزيد من تكاليف التمويل.
كذلك يكون حجم التأثير الاقتصادي لتغير المناخ على الدول الأفريقية كبير، حيث كشفت مرسي أنه يستنزف 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لديها، وهذا الضغط الاقتصادي لافت للنظر بشكل خاص نظرًا لانبعاثات الكربون المنخفضة نسبيًا في أفريقيا، ووفقًا لتقرير مشترك من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، بلغ متوسط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد في أفريقيا 1.04 طن في عام 2021، أقل من ربع المتوسط العالمي، ومع ذلك، تواجه القارة تكاليف وضعف متناسبين مع تغير المناخ، مما يستدعي دعمًا دوليًا عاجلاً وكبيرًا للتخفيف من آثاره وتعزيز المقاومة.
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