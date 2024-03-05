مؤشرات اقتصادية تلفت إلى ميزة ممكنة لصالح بايدن في انتخابات أمريكا المقبلة

(MENAFN
) في الولايات المتحدة، تعتمد المنافسات الانتخابية في كثير من الأحيان على حالة الاقتصاد، ومع استعداد البلاد للانتخابات القادمة، تظل الحالة الاقتصادية عاملاً حاسمًا، تمامًا كما كانت أثناء فترة رئاسة الرئيس السابق دونالد ترامب، ووسط تقييمات متباينة للبيئة الاقتصادية، تشير التقارير الأخيرة من "بزنس إنسايدر" إلى أن أداء المؤشرات المالية الرئيسية في الشهور الأولى من عام الانتخابات قد يؤثر بشكل إيجابي على فرص إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن.
كما وفقًا للمحللين مثل إد كليسولد من أبحاث نيد ديفيس، فإن الارتفاع الكبير في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، الذي ارتفع بنحو 8 في المئة منذ بداية العام، ويشير إلى اتجاه إيجابي، اذ يأتي هذا الارتفاع بعد أداء قوي في عام 2023 ويُنسب إلى عدة عوامل، بما في ذلك انخفاض معدلات التضخم، وتوقعات بتخفيضات متوقعة في أسعار الفائدة، وتوسع اقتصادي مستمر.
كذلك من الملفت للنظر أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية توفر رؤى حول المزاج السائد، فعلى سبيل المثال، فإن مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي الأساسي السنوي، وهو مقياس يستبعد الأسعار الطارئة للغذاء والطاقة، انخفض إلى 2.8 بالمئة في يناير، متماشيًا مع توقعات السوق، بالإضافة إلى ذلك، فقد تغيرت المشاعر السوقية بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي النقدي، حيث بلغت توقعات خفض أسعار الفائدة في مايو حوالي 20 بالمئة، وهو انخفاض ملحوظ عن الحوالي 90 بالمئة المقدرة قبل شهر واحد تقريبًا، كما أفادت أداة مراقبة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بورصة شيكاغو التجارية.
في حين تشير هذه الاتجاهات إلى وجهة نظر متفائلة بحذر بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، مع آثار على المشهد السياسي أيضًا, وقد يؤثر أداء المؤشرات المالية الرئيسية والمؤشرات الاقتصادية الأوسع نطاقًا في تحديد انطباعات الناخبين وبالتالي نتيجة الانتخابات القادمة، مما يسلط الضوء على العلاقة المعقدة بين الاقتصاد والسياسة في المشهد الانتخابي الأمريكي.
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