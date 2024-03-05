رئيس الوزراء الصيني يكشف خطة العمل الاقتصادي في الكونجرس الوطني للشعب

(MENAFN
) كشف رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ عن خطة العمل الاقتصادي للبلاد للعام القادم خلال اجتماع الكونجرس الوطني السنوي للشعب, وحدد طموحات لمعدل نمو يبلغ حوالي خمسة في المئة، مشيرًا إلى استمرار الجهود لإعادة تشكيل نموذج التنمية في البلاد, وتتضمن الأولويات الرئيسية مواجهة القدرة الصناعية الزائدة، وإدارة المخاطر في قطاع العقارات، والحد من الإنفاق الباذخ من قبل الحكومات المحلية.
كما تعكس الهدف المتوقع للنمو ما كان عليه في العام السابق، ولكن تحقيق ذلك سيتطلب حقنًا أكثر قوة من الحكومة الصينية, وبشكل ملحوظ، تظل الاقتصاد يعتمد بشدة على الاستثمارات في البنية التحتية المدعومة من الحكومة، مما يؤدي إلى تراكم كبير للديون بين السلطات الإقليمية, وأبرز انتعاش الاقتصاد في العام الماضي، الذي أثر عليه الآثار المتبقية لجائحة كوفيد-19، مشكلات هيكلية متأصلة داخل الإطار الاقتصادي في الصين, وتشمل هذه القضايا إنفاق الأسر بطيء النمو وتناقص العائد على الاستثمارات، مما يستدعي دعوات لإجراء تغيير جوهري في النهج نحو التنمية.
كذلك تزداد العقبات القادمة، مثل أزمة العقارات، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وتقلبات في سوق الأسهم، وتزايد الديون بين الحكومات المحلية، الضغط على قيادة الصين لمواجهة النقائص النظامية, وتشير تصريحات لي إلى الاعتراف بتلك التحديات الملحة والتعهد بتوجيه البلاد نحو مسار اقتصادي أكثر استدامة وعادلية.
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