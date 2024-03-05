نوفارتيس السّويسريّة تكشف عن نتائج إيجابيّة لدراسة حول علاج زولجنسما الجّينيّ

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- Swissinfo) قدّمت شركة نوفارتيس السّويسريّة بيانات لدراسة جديدة عن عقار زولجينسما، وهو علاج جينيّ ضدّ مرض ضمور العضلات الشوكي (SMA). وأكّدت البيانات مرّة أخرى فعاليّة هذا العلاج الجينيّ بجرعة واحدة في المرضى والمريضات ممّن يعانون.ين من ضمور العضلات الشوكي، وفقًا لبيان صحفي صدر يوم الاثنين." />
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شركات سويسرية متعددة الجنسيات نوفارتيس السّويسريّة تكشف عن نتائج إيجابيّة لدراسة حول علاج زولجنسما الجّينيّ سيدة في أحد المختبرات، خلال افتتاح وحدة نوفارتيس الجديدة للأبحاث والتطوير في موقع برانجين، بالقرب من مدينة نيون، يوم الجمعة 19 أكتوبر 2012. KEYSTONE
تم نشر هذا المحتوى على 04 مارس 2024 - 16:24 2دقائق Keystone-SDA/ث.س
English en Novartis unveils positive study data on Zolgensma gene therapy الأصلي طالع المزيدNovartis unveils positive study data on Zolgensma gene therapy
قدّمت شركة نوفارتيس السّويسريّة بيانات تجريبيّة جديدة حول زولجنسما، علاج جينيّ ضدّ مرض ضمور العضلات الشوكي. وأكّدت البيانات مرّة أخرى فعاليّة هذا العلاج بجرعة واحدة يتناولها المرضى والمريضات المصابين.ات، وفقًا لبيان صحفي صدر يوم الاثنين 4 مارس.
تنضاف نتائج دراسة سمارت (SMART)، أوّل تجربة سريريّة مفتوحة من الدرجة الثالثة لتقييم سلامة وفعالية زولجنسما إلى ما هو معروف عن استخدام هذا العلاج في حالة المرضى والمريضات الأكبر سنّاً (1.5 – 9.1 سنة) الذين واللواتي تمت معالجتهم.هن في تجارب سّريريّة سّابقة.
في جميع الحالات تقريبًا، تم الحفاظ على المعالم الحركيّة للمرضى والمريضات المعالجين.ات، بل وفي حالات أخرى شهد بعضها تحسنا بعد مرور قرابة السنة. كما قام العديد من المرضى والمريضات باستبدال العلاجات، بعد أن تمّ علاجهم.نّ سابقًا بعامل مختلف معدّل للمرض.
المزيد المزيد لماذا يُكلّف هذا العقار مليونيْ دولار؟
تم نشر هذا المحتوى على 31 مايو 2019 وافقت السلطات الأمريكية مؤخرا على علاج جيني من شركة نوفارتيس يصل سعر بيعه للعموم إلى 2.1 مليون دولار ويُستخدم لمُداواة مرض طفولي مُميت، مما يجعل منه أغلى دواء على الإطلاق.
طالع المزيدلماذا يُكلّف هذا العقار مليونيْ دولار؟
وسمارت هي أول دراسة سريرية مفتوحة لزولجنسما تشمل المرضى الذين تم علاجهم سابقًا. وأعلنت شركة نوفارتس أنها ستقدم البيانات في مؤتمر جمعية تصلب العضلات (MDA)، الذي يتواصل انعقاده في الولايات المتحدة حتى السادس من شهرمارس.
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