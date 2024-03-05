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نوفارتيس السّويسريّة تكشف عن نتائج إيجابيّة لدراسة حول علاج زولجنسما الجّينيّ

3/5/2024 2:57:16 AM
(MENAFN- Swissinfo) قدّمت شركة نوفارتيس السّويسريّة بيانات لدراسة جديدة عن عقار زولجينسما، وهو علاج جينيّ ضدّ مرض ضمور العضلات الشوكي (SMA). وأكّدت البيانات مرّة أخرى فعاليّة هذا العلاج الجينيّ بجرعة واحدة في المرضى والمريضات ممّن يعانون.ين من ضمور العضلات الشوكي، وفقًا لبيان صحفي صدر يوم الاثنين." />
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شركات سويسرية متعددة الجنسيات نوفارتيس السّويسريّة تكشف عن نتائج إيجابيّة لدراسة حول علاج زولجنسما الجّينيّ
سيدة في أحد المختبرات، خلال افتتاح وحدة نوفارتيس الجديدة للأبحاث والتطوير في موقع برانجين، بالقرب من مدينة نيون، يوم الجمعة 19 أكتوبر 2012. KEYSTONE تم نشر هذا المحتوى على 04 مارس 2024 - 16:24 2دقائق Keystone-SDA/ث.س
  • English en Novartis unveils positive study data on Zolgensma gene therapy الأصلي طالع المزيدNovartis unveils positive study data on Zolgensma gene therapy
قدّمت شركة نوفارتيس السّويسريّة بيانات تجريبيّة جديدة حول زولجنسما، علاج جينيّ ضدّ مرض ضمور العضلات الشوكي. وأكّدت البيانات مرّة أخرى فعاليّة هذا العلاج بجرعة واحدة يتناولها المرضى والمريضات المصابين.ات، وفقًا لبيان صحفي صدر يوم الاثنين 4 مارس.

تنضاف نتائج دراسة سمارت (SMART)، أوّل تجربة سريريّة مفتوحة من الدرجة الثالثة لتقييم سلامة وفعالية زولجنسما إلى ما هو معروف عن استخدام هذا العلاج في حالة المرضى والمريضات الأكبر سنّاً (1.5 – 9.1 سنة) الذين واللواتي تمت معالجتهم.هن في تجارب سّريريّة سّابقة.

في جميع الحالات تقريبًا، تم الحفاظ على المعالم الحركيّة للمرضى والمريضات المعالجين.ات، بل وفي حالات أخرى شهد بعضها تحسنا بعد مرور قرابة السنة. كما قام العديد من المرضى والمريضات باستبدال العلاجات، بعد أن تمّ علاجهم.نّ سابقًا بعامل مختلف معدّل للمرض.

المزيد المزيد لماذا يُكلّف هذا العقار مليونيْ دولار؟

تم نشر هذا المحتوى على 31 مايو 2019 وافقت السلطات الأمريكية مؤخرا على علاج جيني من شركة نوفارتيس يصل سعر بيعه للعموم إلى 2.1 مليون دولار ويُستخدم لمُداواة مرض طفولي مُميت، مما يجعل منه أغلى دواء على الإطلاق.

طالع المزيدلماذا يُكلّف هذا العقار مليونيْ دولار؟

وسمارت هي أول دراسة سريرية مفتوحة لزولجنسما تشمل المرضى الذين تم علاجهم سابقًا. وأعلنت شركة نوفارتس أنها ستقدم البيانات في مؤتمر جمعية تصلب العضلات (MDA)، الذي يتواصل انعقاده في الولايات المتحدة حتى السادس من شهرمارس.

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