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جنيف في عام 1920، بضع سنوات قبل تأسيس الوفاق الدولي المضاد للشيوعية فيها. Keystone

MENAFN - Swissinfo) قبل مئة عام، رأى الوفاق الدولي المناهض للشيوعية، الذي أسسه تيودور أوبير، أصيل جنيف، النور في سويسرا. وقد ترك أثرا حقيقيا على تطوّر الأحداث في البلاد. لكن علاقته مع أنظمة فاشية حدّ من فعاليته وتأثيره." />مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحثتاريخ عندما كانت سويسرا عاصمةً عالميةً لمناهضة الشيوعية...

قبل مئة عام، رأى النور الوفاق الدولي المناهض للشيوعية، الذي أسسه تيودور أوبير، المنحدر من كانتون جنيف. كان الهدف إحباط عمل منظمة الكومنترن. لكن تعامله مع النظامين الفاشي والنازي عجّل بنهايته.



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تم نشر هذا المحتوى على 04 مارس 2024 - 09:50 11دقائق ماتيو فان بيرشيم، باريس

في 23 يونيو 1924، اُفتتح مؤتمر دولي في باريس، بهدف وضع أسس الوفاق الدولي المناهض للشيوعية (EIA). وصل مشاركون ومشاركات من جميع أنحاء أوروبا تقريبًا إلى شارع سيديو، حيث قاعات معارض الاتحاد العالمي للعقارات. وكان من بين هؤلاء، الجنرال البريطاني بريسكوت ديسي، والمحامي والكاتب الفرنسي جون لرمورو، وكذلك ألكسندر غوتشكوف، الذي كان وزيرا في الحكومة الروسية المؤقتة في عام 1917، التي أطاح بها البلاشفة. وأخيرا السويسري تيودور أوبير الذي ترأس المناقشات.

لقد كان الوضع خطيرا، على الأقل في نظر المشاركين والمشاركات. وتم تصنيف الكومنترن (Komintern) – الأممية الثالثة بقيادة موسكو – على أنها العدو الفتاك، للاشتباه في رغبتها في تحويل أوروبا بأكملها إلى البلشفية. رأى الحضورُ ضرورة محاربة كل أثر للشيوعية أو حتى الاشتراكية، في أوروبا بما في ذلك بريطانيا العظمى، حيث وصل حزب العمال للتو إلى السلطة.

قرّر الوفاق الدولي المناهض للشيوعية (EIA) كما أشار إلى ذلك المؤرخ، ميشيل كايا، الذي كان الوفاق، موضوع أطروحته للدكتوراهرابط خارجي“التصدى بشكل منهجي لأي محاولة لإضفاء الطابع الديمقراطي على الحياة السياسية، أو إضفاء الطابع الاشتراكي على النظام الاقتصادي، من خلال عرض هذه الإصلاحات، على أنها تنازلات كبيرة، للشيوعية وللفكر الماركسي”.

العقل المدبّر

تزعّم هذه الحركة تيودور أوبير، أحد أعيان جنيف، وأحد المحامين البارزين في نقابة المحاماة. وكان هذا الأخير قد عزز بالفعل في عام 1924، مكانته باعتباره شخصية محافظًة تخشى التهديد الاشتراكي، أو حتى مجرد النزعة الراديكالية. ونجح المحامي، الذي يعد العقل المدبّر لهذه الحركة، في ربط شبكة علاقات، بجميع دوائر التيار المحافظ السويسري، على غرار رابطة المجتمع السويسري الجديد بقيادة غونزاغ دي رينولد، والحزب الديمقراطي، والاتحاد الوطني السويسري. وسيقوم باستقطاب أعضاء وعضوات سويسريين. ات مستقبليين.ات في الوفاق، من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر (CICR)، وعن طريق نادي جبال الألب، وجمعية“زوفانغ” (Zofingue) الطلابية، ولكن أيضًا من خلال جريدة“جورنال دي جنيف” (Journal de Genève).

في 10 مايو 1923، بلغ هذا الوفاق أوج مجده، عندما قُتل الدبلوماسي السوفياتي فاتسلاف فوروفسكي بالرصاص من مسافة قريبة، في غرفة الطعام بفندق سيسيل في لوزان. ولم يكن القاتل، سوى موريس كونرادي، سويسري هاجرت عائلته إلى روسيا في القرن التاسع عشر، قبل أن تنكّل بها الثورة البلشفية. وسرعان ما أثبت التحقيق أن كونرادي استفاد من مساعدة أركاديوس بولونين، سكرتير الصليب الأحمر الروسي في جنيف. إن جورج لودينسكي هو الذي ترأس هذا الصليب الأحمر الذي رفض التنازل عن تمثيليته للصليب الأحمر السوفياتي. ومن أجل الدفاع عن بولونين، طلب لودينسكي من صديقه المحامي، تيودور أوبير الدفاع عنه.

حذر أوبير من أن“هذه المحاكمة لن تكون محاكمة بولونين وكونرادي، بل محاكمة البلشفية”. الأمر الذي أقنع هيئة المحلفين والمحلفات بأن الرجلين لم يقترفا جرما وأنهما وقفا ضد نظام إجرامي. وتمت تبرئتهما. وكانت مرافعة أوبير، بمثابة بيان مناهض للشيوعية.

تيودور أوبيرت في عام 1939 Atelier Boissonnas/CC BY-SA 4.0

قد حاول الوفاق الدولي المناهض للشيوعية، بقيادة أوبير، ونائبه لودينسكي، حشد النّخب العالمية، في تكتم وبعيدا عن الأضواء. ورغب مصرفي من جنيف، يُدعى غوستاف هنتش، في الانضمام إلى الوفاق، ولكن بشرط عدم إعلان ذلك على الملأ. وكتب ميشيل كايا” كانت مداولات مؤسسي. ات الوفاق منذ البداية محاطة بالسرية، وهي إحدى السمات الأساسية للعمل الذي سيطوره الوفاق، خلال الخمسة والعشرين عامًا من وجوده”.

هل خشي أوبير من أن يقوم الكومنترن بتصفيته؟ أم كانت لديه رغبة في الولوج إلى الأنظمة السياسية الأوروبية؟ سوف يدّعي أوبير أنه كان ضحية هجوم في عام 1926، وهي القصة التي شكك فيها ميشيل كايا. ويعتقد المؤرخ أن“الكومنترن قضى وقتا أطول في تعقب التروتسكيين أكثر من الوقت الذي قضاه في تعقّب أفراد الوفاق”.

سيؤدي تقديس السرية هذا، قبل كل شيء إلى تعقيد مهمة المؤرخين والمؤرخات. عندما سلم أوبير المسن، في خمسينيات القرن الماضي أرشيف الوفاق إلى المكتبة العامة والمكتبة الجامعية في جنيف (BPU) بشرط ألا يُعهد به إلى محبي ومحبات الشيوعية، أو حتى إلى شخص ملحد.ة. وسوف تبلى تلك الأوراق لمدة 40 عامًا تقريبًا في خزانة المكتبة العامة والمكتبة الجامعية في جنيف قبل أن يطلع المؤرخون والمؤرخات عليها بحرية.

الدكتور ستاروبينسكي .. الرجل الخطير

نسج الوفاق خلال عشرينات القرن الماضي، شبكته ضد“الخطر الأحمر”. وشبكته هي بمثابة مرآة للكومنترن، حيث صمم هيكلها على غرار هيكل عدوها، مع لجنته النسائية، وعمله الثقافي، وما إلى ذلك. لكن الوفاق تتبع أيضًا الخصم الشيوعي في سويسرا.

أبلغ أوبير عصبة الأمم، ومقرها جنيف، في يونيو 1925، عن الوجود المشبوه لشخص يدعى آرون ستاروبينسكي. هذا الطبيب، الذي يُزعم أنه يعمل بتكليف من البلاشفة، وندد أوبير بذلك قائلا“يدعي أنه يتمتع بحرية الوصول إلى جميع مكاتب عصبة الأمم (SdN) ومكتب العمل الدولي، وفي الوقت نفسه، فهو على اتصال بالماسونيين، ومن بينهم الحاخام غينسبرغر، الذي هو الحاخام الأكبر حاليًا في بروكسل”. وهذه ملاحظة تكشف الكثير عن هواجس ذلك الشخص المنحدر من جنيف.

وعندما ترشّح الطبيب، الذي هو والد مؤرخ الأفكار الكبير جون ستاروبينسكي، للحصول على الجنسية السويسرية، أرسل الوفاق إلى مكتب التجنيس في جنيف ملفًا يدينه، واصفا المهاجر الروسي بأنه نائب لرئيس الصليب الأحمر السوفياتي، بينما كان يعمل فيه كمترجم فوري فقط. وقد تم رفض طلبه للحصول على الجنسية مرتين.

وتوجد في أرشيف الوفاق، ثغرات عديدة في الأعوام 1933-1945. ويشكل ذلك علامة على أنه لم يكن من الجيد الاحتفاظ ببعض الأوراق. لأن الوفاق قد رحب في عام 1933، بوصول هتلر إلى السلطة. وكتب المراسل في باريس، القائد تيريس“من وجهة نظرنا الواضحة، يجب أن نبتهج بالصلابة الحالية للحكومة النازية التي ستواصل، بنفس الطاقة، استئصال الخطر الشيوعي”. لكن هل سيتحلى أنصار النازية بالحكمة؟ لم يكونوا كذلك، من وجهة نظر سياسية، حيث إن الحرب المحتملة ستؤدي حتما إلى ثورة، وسنكون جميعا، في نهاية المطاف، سياسيين سيئين”. وبعبارة أخرى، فإن النازيين مرحب بهم إذا قاموا بحمايتنا من الخطر الشيوعي.

تشرشل يلغي عضويته

شوه الوفاق صورته، بدعمه للنظامين الفاشي والنازي. وذلك منطقي إلى حد ما، يعتقد ميشيل كايا. حيث“لم يسع الوفاق قط إلى جذب الديمقراطيين الاشتراكيين، أو حتى الراديكاليين إليه. لأن الوفاق حركة محافظة، أحاطت نفسها بالقوميين فقط. علما أنه في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين، عاد كل قومي إلى وطنه وأصبح يعمل من أجله. وألغى ونستون تشرشل عضويته في الوفاق في عام 1936، وغادرت دوقة أثول مكتب الوفاق، متهمة إياه بالتغاضي عن الخطر النازي. واختلفت آراء“الأممية المناهضة للشيوعية بشأن الحركات القومية الأوروبية”.

لم تكن حصيلة معركة الوفاق ضد البلشفية سلبية بشكل مطلق، على الأقل في سويسرا. وعندما تمت مناقشة انضمام اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية إلى عصبة الأمم، تأثر الوزير الفدرالي غوسيبي موتا بالحجج التي قدمها الوفاق، وصوت معارضا لطلب الانضمام.

كما كتب ميشيل كايا“لعب الوفاق دورًا أيضا في الرفض المنهجي من قبل السلطات الفدرالية لأي اقتراح، لإقامة علاقات دبلوماسية طبيعية مع الاتحاد السوفياتي حتى عام 1943”.

غادر أوبير، بعد الحرب، إلى الولايات المتحدة، وكان يحلم بإنشاء المقر الرئيسي للوفاق الخاص به هناك. لكن أميركا لا تحتاج إلى مجموعة الوفاق الصغيرة هذه، لكي تتولى المسؤولية عن مناهضة الشيوعية على مستوى العالم. فلديها قوة تعادلها ألف مرة.

تحرير: سامويل جابيرغ

ترجمة: مصطفى قنفودي

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي

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