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خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، تضاعف مرتيْن تقريبا عدد طلاب وطالبات الباكلوريوس والماجستير في المعهد التقني الفدرالي العالي بلوزان. KEYSTONE

MENAFN - Swissinfo) A look at the booming growth of Swiss universities and international student admissions." />مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحثتعليم هل الجامعات السويسرية ضحية لنجاحها؟

يفكّر المعهد التقني الفدرالي العالي بلوزان (EPFL)، الذي يُعدّ واحدا من أرقى المؤسسات التعليمية في سويسرا في فرض حد أقصى على عدد المسجلين والمسجلات الوافدين.ات من الخارج للحفاظ على جودة التحصيل العلمي. وسلّط هذا القرار الضوء على النمو السريع للجامعات السويسرية وتوسّع عدد روادها ورائداتها، وارتفاع الطلب الدولي عليها.





تم نشر هذا المحتوى على 04 مارس 2024 - 09:00 13دقائق

ولد سايمون في لندن، وهو صحفي وسائط متعددة، يعمل فيswissinfo منذ عام 2006. يتحدث سايمون الفرنسية والألمانية والإسبانية، وهو يغطي أحداث الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من القضايا لمناطق سويسرا المتحدثة بالفرنسية بشكل رئيسي.



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اختصاصي هو رواية القصص وفَك رموز ما يحدث في سويسرا وحول العالم من خلال البيانات والإحصاءات. أقيمُ كمُغتربة في سويسرا منذ عدة سنوات، وكنت أعمل سابقًا في الصحافة مُتعددة الوسائط في التلفزيون السويسري العمومي الناطق بالفرنسية (RTS).



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ويواجه خريجو هذا المعهد تحديات متنامية: قاعات محاضرات مكتظة، ومكتبات ومقاصف ممتلئة، والحصيلة تفاعل أقلّ بين الطلاب والأساتذة.

ويشرح تشارلز فونتانا، طالب مسجّل بالسنة الثانية في برنامج الباكلوريوس، قسم هندسة الآلات هذا الوضع قائلا:“الذين لا يستيقظون باكرا يُجبرون على الجلوس على الأرض أو متابعة المحاضرات عبر البث المباشر في قاعة مجاورة”.

ويُصنّف المعهد العالي للتكنولوجيا بلوزان بانتظام ضمن أفضل الجامعات في أوروبا، ويجذب باحثين.ات وأعضاء وعضوات هيئة تدريس من جميع أنحاء العالم . وخلال السنوات الخمس عشرة الماضية، ارتفع عدد طلاب وطالبات الباكلوريوس والماجستير إلى الضعف تقريبا، ليصل إلى حوالي 11.000 طالب وطالبة.

يمثّل طلاب وطالبات الباكلوريوس القادمين.ات من خارج سويسرا 55% من مجموع المتابعين والمتابعات للدروس في هذه المعهد، و90% منهم.هن من فرنسا. وتزيد نسبة الطلاب والطالبات القادمين.ات من الخارج أكثر على مستوى برنامج الماجستير (بنسبة 64.9% من الخارج) والدكتوراه (85.7%). ويوجد في هذا الحرم الجامعي حاليا أكثر من 120 جنسية.

أوضح المعهد في شهر يناير الماضي أن هذه الزيادة الكبيرة في عدد الطلاب والطالبات تشكّل“ضغطا على جودة التعليم”، ونتيجة لذلك، يفكّر المعهد الآن في فرض حد أقصى على عدد طلاب وطالبات الباكلوريوس على مستوى السنة الأولى، والذي يمكن أن يصل إلى 3000 مكان ابتداءً من عام 2025، وستكون الأولوية للطلاب السويسريين، شانا وشابات. ومن المنتظر اتخاذ قرار رسمي بهذا الشأن في وقت لاحق من هذا العام.



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ارتفع عدد الطلاب في سويسرا بانتظام على مدى السنوات الماضية، ولا يتوقّع حدوث تغيير على المدى القريب، بل تتوقّع المصادر الحكومية زيادة هذا العدد بنسبة 1.5% سنويارابط خارجي . ونتيجة للنمو الديمغرافي في سويسرا والاتجاهات السائدة في مجال التعليم حاليا، من المتوقّع أن يصل عدد طلاب وطالبات الجامعات السويسرية إلى 320 ألفا بحلول عام 2031 (أي +15% للفترة 2021- 2031).

يعود السبب في هذا النمو الأخير جزئيا إلى زيادة عدد الوافدين والوافدين من وراء الحدود. وقد احتلت الجامعات السويسرية مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية مرات عديدة والسبب: السمعة المتميزة، والبيئة الدولية، والرسوم الدراسية المعقولة نسبيا.والنتيجة، الإقبال المتزايد من الطلاب والطالبات القادمين.ات من وراء الحدود.

تمثّل هذه الفئة من الطلاب والطالبات حاليا قرابة ثلث إجمالي المسجلين والمسجلات، كما تتجاوز نسبة الخريجين.ات الأجانب في سويسرا إلى حد بعيد نظيراتها في البلدان الأخرى الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةرابط خارجي . ومن أبرز التخصصات جذبا للطلاب الدوليين: الهندسة والعلوم الطبيعية.

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لا يختلف هذا الوضع كثيرا في كانتون تيتشينو الناطق بالإيطالية، حيث ارتفعت أعداد المسجلين والمسجلات أربعة أضعافها في جامعة سويسرا الإيطاليةرابط خارجي (USI) خلال العشرين عاما الماضية، حيث يشكل الدارسون.ات الدوليون.ات حاليا 69.8%، وهم وهن قادمون.ات أساسا من إيطاليا، الجارة الجنوبية الكبرى.

وتقول الجامعة إنها طوّرت بالموازاة مع ذلك بنيتها التحتية لاحتواء هذا النمو، وإنها نجحت نسبيا في تجنّب المشكلات التي واجها المعهد التقني الفدرالي العالي بلوزان. رغم ذلك، تواجه أكاديمية الهندسة المعمارية في مندريسيورابط خارجي مشكلة تتعلق بضيق المساحة. ونتيجة لذلك تقلصت قدرة البنية التحتية على مجاراة النمو. ومن المقرّر إضافة بناية جديدة، وفرض قيود على عدد الملتحقين والملتحقات الجدد.



وأوضحت باربارا فوغت، المتحدثة باسم جامعة سويسرا الإيطالية قائلة:“لقد اضطررنا إلى تحديد عدد الطلاب والطالبات الجدد لضمان استمرارية جودة التدريس وللحفاظ على نسبة معقولة من الطلاب من خلفيات مختلفة”.

ووفقا لتصنيفات تايمز للتعليم العاليرابط خارجي (Times Higher Education supplement)، تصدّر المعهد التقني الفدرالي العالي بزيورخ (ETH Zurich) قائمة الجامعات الأكثر دولية استنادا إلى معايير تتعلق بنسبة الدارسين.ات الأجانب والموظفين.ات، والتعاون في النشر، والسمعة. وحلّ هذا المعهد في المركز السابع عالميا، وفقا لاستطلاعه لعام 2024. وينحدر معظم الطلاب الأجانب في هذه المؤسسة من ألمانيا وإيطاليا والصين والولايات المتحدة.

تضاعف عدد الطلاب في معهد التكنولوجيا بزيورخ خلال العقدين الماضيين. وأقرّرابط خارجي رئيس الجامعة غونتر ديسيرتوري في العام الماضي أنه مع استمرار النمو في الإقبال، وتراجع الميزانية“من المتوقّع أن يتوقّف تطوير وسائلنا- المتمثلة في العاملين والعاملات وفي البنية التحتية- على الأقل في السنوات القادمة، ومن شأن ذلك التأثير سلبا على نسبة الهيئة التدريسية بالمقارنة مع الطلاب، ويهدد جودة التعليم الذي نقدمه”.

ورغم أن معهد زيورخ لم يعرب عن نيته بعدُ في تقييد عدد التسجيلات أو زيادة الرسوم الدراسية، إلا أنه أقدم على فرض اختيار أكثر صرامة على مستوى المقبولين والمقبولات في برنامج الماجستير حيث نصف هؤلاء تقريبا (45.7%) يأتون.ين من الخارج. كما سيترك الخيار لكل قسم جامعي الحق في تحديد نسبة القبول لكل برنامج، ومراجعة ذلك دوريا.

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جامعة سانت- غالن هي الأخرى تُعرف ببعدها الدولي. ويوجد فيها ما يقرب من 10.000 طالب وطالبة قادمين.ات من 90 بلدا. ويأتي 64.9% من طلاب وطالبات الدكتوراه من خارج البلاد.

وتقول المتحدثة باسم هذه الجامعة، ماتيا بينيوك:“مع هذا النمو، تكون جامعة سانت-غالن قد بلغت الحدود القصوى لطاقة استيعابها”.

ومن المخطط له انشاء حرم جديد في هذا الكانتون، ولكن ليس من المنتظر الانتهاء من الأشغال قبل 2031. وسيزيد هذا من نقص الفرص في مجالات التدريس والبحث. وتقرّ الجامعة بهذه التحديات. في الوقت نفسه، تقوم المؤسسة باستثمار أموال طائلة في توسيع الهيئة التدريسية، لذا فإن نسبة المتابعين.ات للدروس إلى العاملين في التدريس قد تحسنت في الواقع على الرغم من زيادة أعداد الطلبة.

وجامعة سانت غالن هي أوّل مؤسسة تعليمية في سويسرا التي قامت بفرض حصة قصوى للطلاب الأجانب، بلغت نسبتها 25% من إجمالي المسجلين والمسجلات منذ عام 1963.

ويعتقد رودولف مينش، الخبير الاقتصادي في رابطة الشركات السويسرية (economiesuisse) أن جامعة سانت غالن مثال جيّد على الرابط الإيجابي بين الجودة والقيود.

ويقول:“بإمكان هذه الجامعة اختيار الأكثر موهبة وتحفزا من بين الملتحقين.ات الأجانب. ويؤدي ذلك إلى خلق منافسة إيجابية ضمن البرامج الدراسية ويضمن تحسّن مستوى الطلاب.ات السويسريين.ات أيضا. وفي النهاية يؤثّر هذا إيجابيا أيضا على سمعة الجامعة نفسها”.

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تحظى برامج الدكتوراة في سويسرا بجاذبية خاصة بالنسبة للطلاب.ات الدوليين. في عام 2017 على سبيل المثال، كان 55% من الطلاب والطالبات المسجلين والمسجلات في هذه البرامج أو ما يعادلها من خارج البلاد، مقارنة بما يعادل 22% لمتوسطّ الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

ويمكن تفسير ذلك، وفقا لتقرير صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) بالإنفاق الهام الذي تخصصه سويسرا للبحث والتطوير، والذي“يقدّم الدعم لطلاب وطالبات الدكتوراه خلال فترة دراستهم.هن وبعدها”، بالإضافة إلى الرسوم الدراسية المنخفضة.

وفي الوقت الذي تبلغ فيه التكلفة السنوية للدراسة 2023- 2024 في المعهد الفدرالي في زيورخ

حوالي 1500 فرنك لجميع الطلاب (سويسرييين.ات وأجانب وأجنبيات، حيث لا تقوم الجامعة بالتفريق بين الفئتيْن)، تتجاوز تكاليف الدراسة 50 ألف دولار سنويا في العديد من الجامعات الرائدة في الولايات المتحدة.

ويشير تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أيضا إلى عامل آخر وهو أن العديد من طلاب.ات الدكتوراه في سويسرا يعملون.ن لصالح الجامعات، ويحصلون على أجر خلال فترة الدراسة، مما يخفف من العبء المالي.

التوظيف ونقص المهارات

بعد التخرّج، يحصل 60% من طلاب وطالبات الماجستير والدكتوراه على عمل في سويسرا، لكن هذه الفرص لا تتاح للجميع بنفس القدر واليسر. ويرجع السبب في ذلك، وفق دراسة نُشرت في عام

2019 إلى ما يسمى بقاعدة“الأفضلية” التي تتيح الوصول لسوق العمل في المقام الأوّل للسويسريين.ات، ورعايا الاتحاد الأوروبي، وبلدان الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، وكذلك البلدان المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

ويدعو البعض السلطات إلى دمج الخريجين والخريجات الأجانب بيسر أكبر في سوق العمل السويسرية، خاصة بعد أن يكونوا.ن قد درسوا.ن في سويسرا، وتعاني قطاعات اقتصادية رئيسية من نقص في الكفاءات.

ووفقا لأرقام نشرتها رابطة الشركات السويسرية (economiesuisse) في عام 2019، تنفق سويسرا 180 مليون فرنك سويسري سنويا على تدريب طلاب وطالبات من رعايا بلدان من خارج الاتحاد الأوروبي والرابطة الأوروبية للتجارة الحرةرابط خارجي . ولا تتجاوز نسبة حصول أفراد هذه الفئة على وظيفة في سويسرا بعد التخرّج 10 إلى 15% فقط. وترجع رابطة الشركات السويسرية ضعف هذه النسبة إلى عوائق مثل القيود على الهجرة، ومحدودية التأشيرات الممنوحة لهؤلاء، والمواعيد الضيّقة لتقديم المطالب.

وقد أعلنرابط خارجي في 19 ديسمبر 2023، وبعد المناقشات في البرلمان أن الحكومة السويسرية ستعيد النظر في الإجراءات المتبعة للسماح لعدد أكبر من رعيا الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وفي الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، بالمكوث في سويسرا للعمل بعد إتمام الدراسة.

تحرير: فيرجيني مانجان

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

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