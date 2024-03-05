عملاقان أوربيان يتنافسان على التعاقد مع المدرب الواعد ألونسو

ذكرت تقارير إعلامية، أن نادي بايرن ميونخ أجرى محادثات أولية مع الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن، بشأن تولي تدريب الفريق الموسم المقبل.

وبحسب محطة "سكاي" الألمانية، نقلاً عن مصادر متعددة فإن بايرن البطل القياسي للبوندسليغا يبحث عن خليفة لمدربه الحالي توماس توخيل الذي سيرحل في نهاية الموسم، وأن لاعبه السابق ألونسو يتصدر قائمة المرشحين لخلافته.

ويتصدر ليفركوزن جدول ترتيب البوندسليغا بفارق عشر نقاط عن بايرن ميونخ الفائز باللقب في المواسم الـ 11 الماضية، ووفقًا لـ "سكاي" فإن ألونسو /42 عامًا/ لم يحدد بعد مصيره مع ليفركوزن بعد نهاية الموسم.

وأضاف التقرير أن ليفربول الإنجليزي أبدى اهتمامه أيضًا بالتعاقد مع لاعبه السابق ألونسو، حيث يرحل مدربه الألماني يورغن كلوب في نهاية الموسم.

ويمتد عقد ألونسو مع ليفركوزن حتى صيف 2026، ووفقًا لمحطة "سكاي" فإن بايرن سيكون مطالبًا بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغة 25 مليون يورو (27 مليون دولار)، من أجل التعاقد معه الصيف المقبل.

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