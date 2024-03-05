Tuesday, 05 March 2024 01:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عملاقان أوربيان يتنافسان على التعاقد مع المدرب الواعد ألونسو

3/5/2024 2:53:59 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكرت تقارير إعلامية، أن نادي بايرن ميونخ أجرى محادثات أولية مع الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن، بشأن تولي تدريب الفريق الموسم المقبل.

وبحسب محطة "سكاي" الألمانية، نقلاً عن مصادر متعددة فإن بايرن البطل القياسي للبوندسليغا يبحث عن خليفة لمدربه الحالي توماس توخيل الذي سيرحل في نهاية الموسم، وأن لاعبه السابق ألونسو يتصدر قائمة المرشحين لخلافته.

ويتصدر ليفركوزن جدول ترتيب البوندسليغا بفارق عشر نقاط عن بايرن ميونخ الفائز باللقب في المواسم الـ 11 الماضية، ووفقًا لـ "سكاي" فإن ألونسو /42 عامًا/ لم يحدد بعد مصيره مع ليفركوزن بعد نهاية الموسم.

وأضاف التقرير أن ليفربول الإنجليزي أبدى اهتمامه أيضًا بالتعاقد مع لاعبه السابق ألونسو، حيث يرحل مدربه الألماني يورغن كلوب في نهاية الموسم.

ويمتد عقد ألونسو مع ليفركوزن حتى صيف 2026، ووفقًا لمحطة "سكاي" فإن بايرن سيكون مطالبًا بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغة 25 مليون يورو (27 مليون دولار)، من أجل التعاقد معه الصيف المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN05032024000110011019ID1107935259

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث